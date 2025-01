Pékin condamne l'interdiction américaine de véhicules connectés liés à la Chine

16/01/2025

Pékin s'est dit mercredi "fermement opposé" à l'interdiction annoncée mardi par les Etats-Unis de la vente de véhicules connectés intégrant de la technologie chinoise, estimant que l'argument de sécurité nationale avancé par Washington était "sans aucun fondement".



Le gouvernement américain a décidé mardi d'interdire progressivement la vente aux Etats-Unis de véhicules connectés intégrant de la technologie chinoise ou russe, tant en termes de composants que de logiciels, estimant qu'ils pouvaient représenter un risque pour la sécurité nationale.



La décision fait suite à une enquête publique du département du Commerce lancée fin septembre, qui s'est achevée avec la publication de nouvelles règles visant à "sécuriser la chaîne d'approvisionnement des véhicules connectés des menaces extérieures".



"La Chine exhorte les Etats-Unis à cesser de généraliser à outrance le concept de sécurité nationale et à mettre fin à leur répression déraisonnable des entreprises chinoises", a réagi mercredi Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse régulière.



"De telles pratiques perturbent la coopération économique et commerciale entre les entreprises, violent les principes de l'économie de marché et de la concurrence loyale", a affirmé le diplomate, ajoutant que Pékin "s'y oppose fermement".

L'interdiction américaine sera progressive. Elle débutera en 2027 pour les logiciels et en 2029 pour les équipements, a précisé le ministère américain.



"La Chine cherche à dominer l'avenir de l'industrie automobile", a justifié la conseillère économique américaine nationale, Lael Brainard, ajoutant que les véhicules connectés pouvaient entraîner un "usage abusif" de données sensibles.



Les véhicules modernes comportent des caméras, des microphones, des systèmes de géolocalisation et d'autres technologies connectées à internet, a rappelé la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo.

"Les voitures d'aujourd'hui ne sont plus seulement de l'acier sur des roues, ce sont des ordinateurs", a-t-elle ajouté.



Selon la nouvelle règle, même si un véhicule est fabriqué aux Etats-Unis, les constructeurs ayant "un lien suffisant" avec la Chine ou la Russie ne seront pas autorisés à vendre de nouveaux modèles intégrant du matériel et des logiciels liés à la connectivité externe et la conduite autonome.



Aucune voiture connectée chinoise n'est encore vendue aux Etats-Unis, mais certains constructeurs occidentaux, comme Volvo, groupe suédois mais contrôlé par la société chinoise Geely, Polestar, Buick (groupe GM) ou Lincoln (filiale de Ford) y vendent des voitures fabriquées en Chine.



Le fabricant américain Tesla produit également en Chine des véhicules électriques destinés à l'exportation.

Le mastodonte chinois BYD vend lui des autobus en Californie, mais ceux-ci ne sont pas encore concernés par l'interdiction.



De nouvelles règles concernant les véhicules commerciaux tels que les camions et les bus sont toutefois prévues "dans un avenir proche", a précisé le département du Commerce.

La diplomatie chinoise a assuré mercredi que Pékin "prendra les mesures nécessaires" pour "défendre résolument ses droits et intérêts légitimes".



Les sanctions et les hausses des droits de douane sur les exportations chinoises représentent un des principaux défis au commerce extérieur chinois, pilier de la croissance économique du pays.



En décembre, l'Association chinoise des constructeurs automobiles avait déjà accusé Washington d'avoir "arbitrairement amendé les règles de contrôle, affectant gravement la stabilité de l'approvisionnement en puces américaines", après une troisième vague de restrictions américaines visant le secteur des semi-conducteurs.