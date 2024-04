Pedro Sanchez : Le Mondial 2030 sera un grand succès Luis Montenegro : Ce sera l'occasion de montrer au monde les valeurs que nous défendons au Portugal, en Espagne et au Maroc

16/04/2024

La Coupe du monde 2030, dont le dossier Maroc-Espagne-Portugal a été retenu par le Conseil de la FIFA comme candidature unique pour son organisation, sera un «grand succès», a affirmé, lundi à Madrid, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.



«La Coupe du monde 2030 sera un grand succès parce que nous sommes trois nations, le Portugal, l'Espagne et le Maroc, qui aiment le football en tant que sociétés», a souligné M. Sanchez lors d’un point de presse conjoint avec le premier ministre portugais, Luis Montenegro.



«Nous avons une longue histoire éprouvée dans l'organisation d'événements sportifs, ce qui démontre notre capacité d'organisation que peu de pays dans le monde ont», a encore soutenu le chef du gouvernement espagnol. «Je suis sûr que la Coupe du monde sera un grand succès organisationnel avec un pays ami comme le Maroc», a-t-il insisté.



Pour sa part, M. Montenegro a réitéré le «plein engagement» des trois pays pour garantir le succès de cet événement planétaire.



«Nous mettrons tous nos efforts et notre dévouement au service de l'organisation de la Coupe du monde 2030», a assuré le responsable portugais, relevant que le Portugal, l’Espagne et le Maroc sont «convaincus de l'importance de cet événement, non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi d'un point de vue économique, culturel et d'opportunités».



«Ce sera l'occasion de montrer au monde les valeurs que nous défendons au Portugal, en Espagne et au Maroc», a-t-il dit.