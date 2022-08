Pedro Ignacio Altamirano : La position historique de l'Espagne ouvre la voie à une croissance exponentielle de la coopération avec le Maroc

25/08/2022

La position "historique" du gouvernement espagnol de considérer l'initiative marocaine d'autonomie dans les provinces du Sud comme "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible" pour la résolution du conflit du Sahara ouvre la voie à une croissance exponentielle de la coopération avec le Maroc, a affirmé le politologue espagnol, Pedro Ignacio Altamirano.



M. Altamirano, qui intervenait lors d’une rencontre organisée à distance par la Faculté des langues, lettres et arts relevant de l’Université Ibn Tofail de Kénitra sur la nouvelle position espagnole concernant la question du Sahara marocain, a expliqué que la position historique du gouvernement espagnol de considérer l'initiative d'autonomie du Royaume du Maroc dans les provinces du Sud comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du conflit du Sahara, ouvre la voie à une croissance exponentielle de la coopération entre les deux pays "à laquelle nous sommes tenus et engagés".



L’Espagne, qui emboîte le pas aux Etats-Unis, revient à la raison, a-t-il affirmé, relevant que l’Espagne et le Maroc, qui sont le pont liant l’Europe à l’Afrique, sont confrontés à de grands défis dans les domaines de la migration, de la lutte contre le trafic de drogue et le terrorisme, mais ils font aussi face à de grandes opportunités économiques pour aujourd’hui et demain.