Pêche: hausse de la valeur des produits commercialisés de 3% en 2023

17/01/2024

Les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont enregistré, en termes de valeur, une croissance de 3% à plus de 9,98 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l'année 2023, selon l'Office national des pêches (ONP).



Le poids de ces produits s'est établi à 1.350.190 tonnes (T), en repli de 11% par rapport à 2022, indique l'ONP dans son récent rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, la valeur des débarquements des algues, crustacés, poisson blanc et céphalopodes a augmenté, respectivement, de 232%, 22%, 20% et 2%.

En revanche, les valeurs des coquillages et des poissons pélagiques ont accusé des baisses respectives de 23% et 7%.



Par port, un total de 16.981 T de produits de la pêche côtière et artisanale a été débarqué dans les entrées portuaires méditerranéennes à fin décembre 2023, en diminution de 7%. En termes de valeur, ces ports ont enregistré un repli de 4% à 586,93 millions de dirhams (MDH).



S'agissant des ports situés sur l'Atlantique, ils ont baissé, en poids, de 11% à 1.333.210 T, tandis que leur valeur a augmenté de 3% à près de 9,4 MMDH.