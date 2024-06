Pêche du poulpe: Plus de 6.646 T débarquées à Laâyoune-Sakia El Hamra

27/06/2024

Plus de 6.646 tonnes (T) de poulpe, d'une valeur globale de plus de 491,41 millions de dirhams (MDH), ont été débarquées au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, durant la campagne d'hiver de pêche de ces céphalopodes.



Concernant les quantités débarquées de poulpe hors zone, durant cette campagne qui a démarré le 1er janvier et pris fin le 31 mars, le port de Laâyoune a enregistré 952,87 T pour une valeur de plus de 69,09 MDH, plus de 791,59 T au port de Tarfaya (plus de 58,61 MDH), et 2.661 T au port de Boujdour (195 MDH), selon les chiffres fournis par la Délégation des pêches maritimes à Laâyoune.



Il s’agit également des points de débarquement aménagés à Tarouma ayant enregistré 243 T pour une valeur de 17 MDH, tandis qu’à Amgriou, la quantité s’est élevée à plus de 299,76 T, générant des recettes de plus de 23,51 MDH.



Pour ce qui est des quantités débarquées de poulpe zone (Sud de Sidi L'Ghazi), elles s'élèvent à plus de 1.698 T, soit une valeur de plus de 128,18 MDH.

Le prix moyen du kg du poulpe aux halles de poissons dans les quatre villages de pêche a été d'environ 73,55 DH, précise la même source.



Pour cette saison d'hiver de pêche de poulpe, 219 chalutiers ont été opérationnels au niveau des circonscriptions maritimes de la région, tandis que pour le secteur artisanal 1.002 barques ont été en activité, dont 304 à Laâyoune, 341 à Tarfaya, 196 à Amgriou et 161 à Tarouma.