Pêche du poulpe: Plus de 3.556 T débarquées à Laâyoune-Sakia El Hamra

25/09/2023

Plus de 3.556 tonnes (T) de poulpes, d'une valeur globale de plus de 280,60 millions de dirhams (MDH), ont été débarquées au niveau de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, durant la campagne d’été de pêche de ces céphalopodes qui a démarré le 10 juillet et pris fin le 15 septembre.



Les débarquements enregistrés au niveau du port de Laâyoune s’élèvent à plus de 1.405 T, soit une valeur de 101,89 MDH et 510 T au port de Tarfaya (37,37 MDH), tandis que le port de Boujdour a atteint une quantité de 416,77 T, avec des revenus d'une valeur de plus de 34,83 MDH, selon les chiffres fournis par la Direction régionale de l'Office national des pêches (ONP) à Laâyoune.



S'agissant de la répartition des quantités débarquées au niveau des villages de pêche, la même source fait savoir que 592 T de poulpes, soit une valeur de 61,39 MDH ont été débarqués au village de pêche Aftissat, 207 T à Sidi L'Ghazi (14,75 MDH), 229 T à Amgriou (17,12 MDH) et 194 T au village de pêche Tarouma (13,22 MDH).



Le prix moyen du kg de poulpe aux halles de poissons dans les quatre villages de pêche a été d’environ 78,90 DH, précise la même source, ajoutant que cette campagne d’été de la pêche au poulpe a mobilisé 207 chalutiers et 1.002 barques pour le secteur artisanal, dont 304 à Laâyoune, 341 à Tarfaya, 196 à Amgriou et 161 à Tarouma.



A rappeler que le quota global du poulpe pour cette campagne d’été est fixé à 3.080 T, réparti sur 1.430 T pour les chalutiers côtiers au Sud de Sidi L'Ghazi et 1.650 T au Nord de Sidi L'Ghazi, dont 950 T pour les barques et chalutiers côtiers à Laâyoune et 700 T allouées aux barques à Tarfaya.



En dehors du quota global, un quota non révisable de 1.400 T a été accordé à la sous unité 1 (Aftissat, Boujdour centre et Sidi El Ghazi) pour cette campagne d'été de pêche de ces céphalopodes.