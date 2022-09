Paul Pogba se confie sur sa peur

23/09/2022

Le quotidien Le Monde est parvenu à se procurer le témoignage qu’a fourni Paul Pogba à la police concernant la soirée du 19 mars dernier. Celle où il a été braqué dans un appartement par les malfrats qui ont voulu lui soutirer de l’argent.



Dans ses déclarations, La Pioche indique clairement avoir eu peur pour sa vie et qu’il était, de fait, prêt à payer ce qu’on lui demandait.



«J'avais peur. Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi, sous la menace, je leur ai dit que j'allais payer», a confié le milieu de terrain de la Juventus aux policiers en juillet dernier, au moment de porter plainte contre ses maîtres chanteurs. Des personnes mal intentionnées et dont son frère Mathias fait partie. Tous ont été mis en examen et écroués samedi dernier après le passage devant le juge d’instruction.



Le Monde a aussi retracé le déroulement des évènements lors de cette soirée printanière et qui avait vu Pogba rentrer dans son quartier en marge du rassemblement de l’Equipe de France. «Sur place, le joueur est forcé d'éteindre son téléphone qui lui est confisqué, indique le quotidien. Surgissent alors deux hommes cagoulés, porteurs de gilets pare-balles et lourdement armés. Mis en joue, Paul Pogba est sommé par Roushdane K. de payer 13 millions d'euros, dont 3 millions en espèce, pour la protection que lui auraient assurée les deux hommes durant des années ».