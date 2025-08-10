Patrimoine et culture à l’honneur au Festival Tamazirte d’Imouzzer Kandar

La ville d’Imouzzer Kandar (province de Sefrou) a vibré, vendredi, aux rythmes des musiques traditionnelles et aux couleurs de son riche patrimoine, à l’occasion de l'ouverture de la 5ᵉ édition du Festival Tamazirte, tenu sous le thème "Tamazirte, mémoire des ancêtres et héritage des descendants".



Initiée par l’Association "La Voix des Jeunes", avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et en partenariat avec la commune d’Imouzzer Kandar, cette manifestation entend faire de la culture un levier du développement local, à travers la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la région et la promotion de la participation des jeunes à la vie culturelle.



L’édition 2025, qui devait prendre fin hier, s’est ouverte par la réalisation d’une fresque murale dans l’art du graffiti et du street art suivie d'une soirée haute en couleur aux rythmes du folklore et du patrimoine artistique du Moyen Atlas, en présence d’un large public composé de résidents, de membres de la communauté marocaine à l’étranger et de touristes, baignés dans une atmosphère de convivialité et d’échanges.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Younes Aouine, s'est félicité du démarrage "réussi" de cette édition, soulignant qu'une programmation riche et varié a été mise en place dans la perspective de réussir cette manifestation, désormais un rendez-vous annuel sur l'agenda culturel et artistique de la région.



L’artiste Latifa Ahrrare a, pour sa part, mis en avant le rôle central des jeunes dans la réussite de la manifestation, ajoutant que cette manifestation est l'occasion pour les visiteurs de découvrir la diversité culturelle et artistique de cette région.



Elle a également relevé l’affluence du public, la qualité de l’organisation et la richesse du programme, comprenant des hommages à des personnalités artistiques, des séances de signature de livres, des projections de films, des ateliers artistiques et des soirées musicales.



Parmi les temps forts figuraient l’inauguration de la Bibliothèque Tamazirte, une initiative en plein air pour encourager la lecture et les échanges culturels sous le slogan "Lis où que tu sois… même sur le trottoir", ponctuée par la signature du livre "Lettre à mon ego" de l’écrivaine Fatima Makdad, ainsi que la projection du film documentaire "Sahara mon amour" de Latifa Ahrrare, en présence d’anciens résistants et militants de la ville.



La dernière journée devait mettre à l’honneur la jeunesse, le sport et la créativité avec une course sur route sous le thème "Un pas dans la course… dessine ton chemin sportif à Tamazirte", ainsi qu'à travers un atelier de formation destiné aux enfants, animé par l’acteur et artiste Walid Maaroufi.



En marge du festival, une exposition des produits de terroir et de l’artisanat a été organisée pour mettre en lumière le savoir-faire local , contribuant à la promotion de l’identité culturelle et au rayonnement de la région.



Au-delà de sa dimension artistique, le Festival Tamazirte est devenu un rendez-vous annuel favorisant l’ouverture, la coexistence et le partage entre générations.

