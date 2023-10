Patrice Motsepe: La CAN-2025 au Maroc sera la meilleure de l'histoire du continent

17/10/2023

L'édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra au Maroc en 2025, sera "la meilleure de l'histoire du continent", a estimé, vendredi à Marrakech, le Président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.



"Les regards du monde seront braqués sur le continent lors de l'organisation de la CAN 2025, et je suis convaincu que cette édition sera la meilleure dans l'histoire du football africain", a souligné M. Motsepe, dans une déclaration à la presse en marge de la séance plénière des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

A cet égard, il s'est dit "fier" du leadership du Maroc dans le domaine du football, couronné dernièrement par sa sélection pour organiser la Coupe du Monde 2030, conjointement avec l'Espagne et le Portugal.



Pour rappel, le Comité exécutif de la CAF avait choisi, à l'unanimité de ses membres, le Royaume pour accueillir la 35ème édition de la CAF au titre de l'année 2025.

Divers

U17

La sélection marocaine de football des moins de 17 ans s'est inclinée face à son homologue anglaise sur le score de 1 but à 0, samedi en match amical disputé dans la ville espagnole de Marbella. L'équipe nationale avait battu son homologue sud-coréenne par 3 buts à 2, mercredi dernier lors d'une première confrontation amicale.



Mardi prochain, les hommes de Said Chiba seront opposés au club espagnol de Malaga CF U20. Ces rencontres s'insèrent dans les préparatifs de l'équipe nationale à la Coupe du monde U17, qui aura lieu du 10 novembre au 2 décembre prochains en Indonésie.



U20

L'équipe nationale féminine U20 de football, victorieuse à l’aller (4-0), s’est qualifiée pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du monde de la catégorie, après son nul (1-1) face au Burkina Faso, en match retour du deuxième tour de qualification, vendredi au stade El-Abdi à El-Jadida. Zina El-Assri a ouvert le score pour le Onze national à la 42e minute, alors que l’équipe du Burkina Faso a égalisé à la 72e minute. Lors de la Coupe du monde féminine U20 prévue en Colombie en 2024, deux sélections représenteront le continent africain.