“Patch Words, l’amour Emoi” , premier recueil de poésie de Kaïsse Ben Yahia

26/05/2022

"Patch Words, l'amour Émoi" est l’intitulé du premier recueil de poésie de Kaïsse Ben Yahia, qui vient de paraître chez "Axions Communication" et dont la cérémonie de signature est prévue aujourd’hui vendredi à Rabat.



C’est la galerie Expressions de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), place Moulay El Hassan, qui accueillera la cérémonie de signature à 18h00, annonce un communiqué de la Fondation CDG.



"Connu par le public alors qu’il était pendant dix ans directeur de communication et du développement institutionnel de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Kaïsse endosse son costume de poète pour partager ses écrits dans ce recueil", relève la même source.



"Ancien directeur à la CDG, il y sera accueilli à cette occasion pour signer cette œuvre qu’il qualifie d’aboutissement d’une démarche non-académique mais surtout humaniste, sincère et fidèle aux émotions suscitées par ses rencontres et expériences multiples", conclut le communiqué.





Bouillon de culture

Parution



L'ouvrage “L’espoir viendra du Sud”, co-écrit par le psychanalyste Jalil Bennani et le professeur honoraire de psychopathologie clinique Roland Gorin, vient de paraître aux éditions La Croisée des Chemins. Dans ce livre de correspondance, préfacé par le philosophe sénégalais Souleymane Diagne, les deux auteurs développent une réflexion à quatre mains sur un ensemble de thèmes, notamment la santé, la politique, la littérature, le néolibéralisme et le futur.



Festival

Le Goethe-Institut Marokko organise, du 1er au 5 juin à Rabat, le Festival "NADAR'ART". Une manifestation qui ouvre des perspectives interdisciplinaires sur le lien artistique entre la danse et les arts visuels à travers l'établissement d'un dialogue entre des artistes allemands et marocains ainsi que le grand public. Ces artistes invités montrent la manière de créer des performances à la frontière entre mouvement et image, en utilisant la danse urbaine, le graffiti, la calligraphie, le street art, le mouvement, les idées personnelles et interdisciplinaires ainsi que les sons musicaux.