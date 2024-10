Pascal Chaigneau : La vision Royale pour l'Atlantique se projette dans l'avenir pour un espace de développement partagé

25/10/2024

La vision Royale pour l'Atlantique se projette dans l'avenir pour créer un espace de développement et de croissance partagé, a affirmé, jeudi à Rabat, le directeur du Centre HEC de géopolitique, Pascal Chaigneau.



"Qu’il s’agisse d’énergie, de logistique ou d’infrastructures, cette vision concilie l’économie, la mise à niveau d’une série de pays et l’avenir, en regardant à la fois vers l’océan atlantique et l’Europe, avec le Maroc comme initiateur à la charnière des deux", a relevé M. Chaigneau, dans une déclaration à la MAP, en marge de sa participation à la présentation de la 16ème édition du volume des "Dialogues stratégiques" au campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat.



Conformément à la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc accorde une place prioritaire aux enjeux du corridor atlantique, a indiqué M. Chaigneau.



Il a, dans ce sens, mis en avant la place stratégique qu'occupent les provinces du Sud du Maroc dans cette vision Royale pour l'Atlantique, notant que "le port Dakhla Atlantique est un terminal qui a vocation à être à la centralité géoéconomique" de cette nouvelle dynamique.