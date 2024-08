Pascal Boniface : Le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, un véritable tournant diplomatique

04/08/2024

Le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara constitue "un véritable tournant diplomatique", a affirmé le directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), Pascal Boniface.



"Il suffit parfois d’un mot pour changer profondément une politique", a relevé M. Boniface qui commentait dans une vidéo postée sur le site de l’IRIS, la nouvelle position de la France sur la question du Sahara marocain.



Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelle-t-on, le Président français, M. Emmanuel Macron, a annoncé officiellement au Souverain qu’il "considère que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine", tout en soulignant le soutien de la France au plan marocain d'autonomie comme "la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies".



Dans ce message, c’est le terme "le seul" qui change tout, a relevé l’expert, rappelant que jusqu’ici la France soutenait le plan marocain d’autonomie établi en 2007, qui devient désormais, selon Paris, "le seul plan" à même de mener à un règlement définitif de la question du Sahara.



Cette nouvelle position de la France intervient alors que "le Maroc a gagné des points sur le plan diplomatique", avec notamment les Etats-Unis et l’Espagne ou encore le retour du Royaume à l’Union africaine qui "lui a valu d’autres soutiens", a souligné le directeur de l’IRIS, y voyant ainsi "une nouvelle victoire" pour la diplomatie marocaine.



Tout en saluant l’encouragement par Paris des groupes économiques français, "très présents et très actifs" au Maroc, à investir dans les provinces du Sud, l’analyste table sur la prochaine visite du chef de l’Etat français au Maroc pour conforter cette dynamique.