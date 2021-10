Pas de lotissements réalisés sur le foncier de la Maâmora

18/10/2021

La direction régionale Nord-Ouest des eaux et forêts et de lutte contre la désertification a démenti, samedi, toute destruction du foncier de la forêt de la Maâmora pour la réalisation de lotissements à Kénitra, précisant que les parcelles en question appartiennent au domaine des terres collectives.



Les zones évoquées par certains médias et situées dans le périmètre urbain de la ville de Kénitra "connaissent effectivement la réalisation de projets immobiliers, sauf qu'il ne s’agit nullement du foncier forestier de la Maâmora, mais de terres collectives implantées, dans les années 60, d’eucalyptus et non de chênes, comme indiqué", précise la Direction régionale en réaction à des articles de presse parus récemment.



Au regard du "rôle primordial" joué par les forêts urbaines d'un point de vue environnemental, social et économique au niveau de la province, la Direction réaffirme porter une attention particulière à leur protection, à leur gestion et à leur aménagement selon une approche participative, par le biais de conventions de partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux, en vue "d’un développement global et plus efficient".



La même source salue, par ailleurs, les efforts déployés par les opérateurs et militants écologiques, exprimant sa disposition à fournir, si nécessaire, davantage de données et de clarification aux parties intéressées.