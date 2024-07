Parution du 5ème tome du livre "De quoi parlent-ils ?" de Mohamed Mustapha Kabbaj

19/07/2024

Le cinquième tome du livre "Amma Yatahaddathoun" (De quoi parlent-ils?) de Mohamed Mustapha Kabbaj vient de paraître aux Éditions et impression Bouregreg à Rabat.



Ce livre est une compilation de textes et d'études publiés par l'auteur dans différents domaines, de ses articles explorant le parcours d'éminentes personnalités et leurs productions littéraires et intellectuelles, outre ses interviews avec des médias nationaux et étrangers.



Cet ouvrage de 457 pages, destiné aux étudiants et aux lecteurs intéressés, comprend des recherches, des articles, des témoignages et des interventions de M. Kabbaj lors de divers forums et événements. Il aborde des sujets variés tels que la mondialisation et ses implications, la sécurité culturelle et spirituelle, la réalité de la langue arabe au Maroc, et l'histoire du théâtre marocain.



En outre, le livre contient des préfaces rédigées par l'auteur pour des livres écrits par d'autres écrivains, dont le roman "Retour d’Ibn Yaqdhan" de Nabil Benabdeljalil et la pièce de théâtre "Une blessure dans l’organe d’un homme" d'Ahmed Amal.



Un chapitre intitulé "Drapeaux" est consacré à des biographies d'artistes et de penseurs marocains tels que Mohamed Sabila, Abdeslam Benabdelali, le musicien Moulay Ahmed Alaoui, et Tahar Ouaziz.



L'ouvrage comprend également des interviews de Mohamed Mustapha Kabbaj avec des médias nationaux et étrangers, portant sur des thèmes comme l'enseignement de la philosophie et la question de la langue arabe.



Professeur de philosophie dans des établissements secondaires et universitaires et chercheur en philosophie et en sciences de l’éducation, Mohamed Mustapha Kabbaj a assumé les fonctions de secrétaire général de la Commission nationale pour l’éducation, les sciences et la culture, et a également été directeur scientifique de l’Académie du Royaume du Maroc.



M. Kabbaj est l’auteur de plusieurs autres livres, dont "L’enfant marocain et les méthodes de socialisation entre modernité et tradition", et "L’éducation et la culture à l’ère de la mondialisation", en plus d’autres publications dans de nombreux domaines notamment la sociologie, la philosophie, la politique, l’éducation et le théâtre.