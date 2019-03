Parution d'une nouvelle édition du roman “Au bonheur des limbes” de Mohamed Leftah

15/03/2019

Une nouvelle édition du roman "Au bonheur des limbes", de l'écrivain feu Mohamed Leftah, vient de paraître aux éditions "La Croisée des Chemins", en hommage posthume à cet auteur considéré comme l'une des plus belles plumes du Maroc. L’histoire de ce roman de 172 pages se déroule dans le sous-sol du "Don Quichotte", célèbre bar à Casablanca, où l'auteur invite ses lecteurs à découvrir une oasis et un havre de liberté, dans un lieu appelé communément "la fosse", avec comme principaux protagonistes deux femmes, la barmaid Warda et la conteuse polyphonique Solange. "La faconde du narrateur convoque les maîtres de la littérature arabe aussi bien que Baudelaire et Kafka, la Bible aussi bien que le Coran ou les mythes grecs... le monde des limbes s'oppose ainsi aux rigueurs du soleil. Car dehors règne la lumière des adeptes de la vérité unique", avait écrit le magazine Livres Hebdo à propos de ce roman lors de sa première publication en 2006.

Natif de Settat, Mohamed Leftah, décédé au Caire en 2008, est une figure emblématique de la littérature marocaine. D'abord informaticien puis chroniqueur littéraire, il est également l'auteur de "Demoiselles de Numidie" (1992), "Ambre ou les Métamorphoses de l’amour" (2006), "L’Enfant de marbre" (2007) et "Récits du monde flottant".