Parution d' un nouvel ouvrage de l'ambassade du Maroc à Tunis sur le commun culturel maroco-tunisien

29/04/2022

"Mohamed Fadhel Ben Achour... Symbole du commun culturel maroco-tunisien" est l'intitulé d'un nouvel ouvrage publié par l'ambassade du Maroc à Tunis.

S'exprimant lors de la cérémonie de présentation de cet ouvrage, organisée dernièrement à Tunis, l'ambassadeur du Maroc en Tunisie, Hassan Tariq a souligné qu'il s'agit d'un hommage à une personnalité "incarnant avec excellence le commun culturel entre le Maroc et la Tunisie".

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur les points de convergence et les dénominateurs communs entre le modèle des deux Etats nationaux en Tunisie et au Maroc, les références culturelles des deux mouvements nationaux et l'héritage réformiste dans les deux pays.

Le diplomate a estimé que ces points communs ne se manifestent pas seulement dans l'Histoire et la mémoire mais aussi à travers des femmes et des hommes.

Selon l'ambassadeur, feu Mohamed Fadhel Ben Achour incarnait cette cohésion entre le Maroc et la Tunisie, rappelant son parcours intellectuel, scientifique et jurisprudentiel dans lequel le Maroc était présent avec force, ainsi que ses origines familiales maroco-andalouses.

Dans ce contexte, M. Tariq n'a pas manqué de souligner "la haute sollicitude dont les Rois du Maroc, en particulier feus SM Mohammed V et SM Hassan II, entouraient cheikh Ben Achour, en reconnaissance au rôle et à la place des ouléma et des hommes du savoir dans la société.

"Nous sommes reconnaissants à ces grandes statures qui ont soulevé des questions auxquelles nous sommes encore confrontés sur le plan politique, culturel et intellectuel", a-t-il souligné.

Pour sa part, son fils Rafâa Ben Achour (ancien ambassadeur de Tunisie à Rabat), a affirmé que Cheikh Fadhel se considérait comme "marocain, tunisien et maghrébin", expliquant, dans une déclaration à la MAP, que la relation de son père avec le Royaume était "très distinguée" depuis sa première visite en 1944 jusqu'en 1969, date de son dernier déplacement au Maroc quelques mois avant son décès.

Selon lui, Ben Achour fréquentait de façon régulière les universités marocaines, notamment Al Qaraouiyine à Fès, ainsi qu'Oujda et Marrakech.

Il a également rappelé la relation "distinguée" entre le défunt et feu SM le Roi Hassan II, à travers sa participation régulière aux causeries religieuses ou lors de ses visites dans le Royaume au sein des délégations officielles tunisiennes.

Outre un texte introductif de Rafâa Ben Achour, l'ouvrage comprend des contributions du chercheur en littérature et civilisation islamiques, Mohamad Kahlawi et un article de feu Hafedh Benachour intitulé "Fès à travers les manuscrits tunisiens".

Il comporte aussi une préface signée par le professeur Abdelkarim Mohamed de l'ouvrage de Mohamed Fadhel Ben Achour intitulé "Les conférences marocaines", qui avait été publié dans les éditions "Dar Tounes" dans laquelle ont été compilés les textes complets des sept conférences que Ben Achour avait données au Maroc entre 1966 et 1968.

Il s'agit du quatrième ouvrage collectif publié par l'ambassade du Maroc en Tunisie dans le cadre des publications comprenant également "l'allégresse du voisinage : témoignages croisés de Tunisie et du Maroc", "Les liens du soufisme entre le Maroc et la Tunisie" et "Naima Samih en Tunisie".



