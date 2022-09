Parution d'un livre collectif sur Abdellah Laroui

07/09/2022

"La pensée arabe contemporaine: la place du livre et son influence sur la pensée arabe" est un ouvrage collectif consacré à Abdellah Laroui qui vient d'être publié conjointement par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M'sik, relevant de l'Université Hassan II de Casablanca, et "Mountada Al Maârif" de Beyrouth. Selon la préface du livre, il s'agit d'un bilan des travaux d'une conférence organisée par la filière de philosophie de la faculté à l'occasion du cinquantième anniversaire de la parution du livre "La pensée arabe contemporaine" d'Abdellah Laroui, comprenant plusieurs essais importants. Plusieurs enseignants chercheurs ont participé à l'élaboration de ces essais, tels qu’Abdelilah Belkeziz,Abdelbaki Belfkih, Abdellatif Fetheddine, Abdelmajid Jihad, Azzeddine Allam, Allal Elazhar, Kamal Abdellatif, Mohamed Ech-Cheikh, Mohamed Mustapha Kabbaj, Mohamed Sabila, Mohamed Maâzouz, Nabil Fazio, Noureddine Affaya, et Noureddine El Aoufi. "Une des principales caractéristiques de ce projet intellectuel réside dans son appartenance à l'université et l'actualité des problématiques qu'il traite (...). Il s'arrête sur la situation de la pensée arabe, cinquante ans après la parution du livre", a relevé le doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Ben M'sik, Abdelkader Gongai, dans la préface. Le doyen a aussi mis l'accent sur l'ouverture d'"une nouvelle étape au niveau de la pensée arabe contemporaine" qu'a permis l’œuvre de Laroui, en ce sens qu'elle "a appelé à approfondir la discussion sur la pensée arabe contemporaine" et qu'elle "a fondé une nouvelle manière de traiter les questions et les problématiques du monde arabe".