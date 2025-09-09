Parution au Caire d’un nouvel ouvrage du chercheur en théâtre Saïd Karimi

09/09/2025

Un nouvel ouvrage du chercheur marocain Saïd Karimi "Les affluents du théâtre expérimental: les contours des théâtres post-dramatiques" vient de paraître, en marge de la 32ᵉ édition du Festival international du théâtre expérimental du Caire (FITEC).



Ce livre s’inscrit dans une démarche visant à familiariser le public arabe avec les mutations que connaît le théâtre contemporain, notamment celles qui considèrent l'expression théâtrale en tant qu'espace libre de création et d’expérimentation, affranchi de l’autorité des textes classiques et des traditions.



L’ouvrage rassemble et traduit une série d’articles scientifiques et académiques explorant les fondements de ces expériences théâtrales, qui proposent de nouveaux langages scéniques et interrogent les formes établies. L'auteur y met en lumière les arrière-plans esthétiques et conceptuels de ce théâtre, centré sur la créativité de la mise en scène et l’expérimentation.



Dans une déclaration à la MAP, Saïd Karimi a souligné que ce travail constitue une contribution académique inédite au champ du théâtre expérimental, en offrant des outils de réflexion critique autour des formes post-dramatiques.



Il a précisé que les textes traduits expriment des positions novatrices et parfois radicales vis-à-vis du théâtre aristotélicien, tout en ouvrant la voie à des alternatives scéniques adaptées aux transformations actuelles. Le livre consacre également un chapitre aux œuvres du metteur en scène italien Romeo Castellucci, figure emblématique du théâtre expérimental, dont la vision scénique a profondément marqué le post-dramatique par son audace esthétique et sa richesse visuelle et sonore. Saïd Karimi, professeur-chercheur à l’Université Moulay Ismaïl de Meknès, est spécialiste du théâtre, des arts et de la littérature moderne. Il occupe plusieurs fonctions académiques et dirige notamment un laboratoire de recherche en sémiotique, études narratives et culturelles.