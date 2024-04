Parution. "Mohamed El Hihi: Mémoire d'une vie"

30/04/2024

Le livre "Mohamed El Hihi: Mémoire d'une vie", des auteurs Abderrazzak El Hannouchi, militant des droits de l'Homme, et Jamal El Mohafide, journaliste écrivain, vient de paraître aux Virgule Éditions.



Le livre, qui comprend environ 400 pages de format moyen et qui a été publié par le "Cercle de fidélité à la mémoire de feu Mohamed El Hihi", met en lumière les rôles pionniers de feu Mohamed El Hihi (1928-1998), en tant qu'ancien président de l'Association marocaine des droits humains (AMDH) et de l'Association marocaine pour l'éducation des jeunes (AMEJ), dans les domaines politique, associatif, éducatif et des droits de l'Homme.



Cet ouvrage est divisé en deux grandes parties, à savoir "Le Parcours" et "L'Extension", qui évoquent les différentes préoccupations du regretté Mohamed El Hihi.



La publication comporte également une cinquantaine de témoignages d'éminentes personnalités du monde politique, social, bénévole, éducatif et des droits de l'Homme qui avaient côtoyé le défunt ou appris de lui.



Tous ces témoignages ont été unanimes à reconnaître que les contributions de feu El Hihi en faveur de l'intérêt national étaient nombreuses et qu'il était "l'un des pionniers du mouvement marocain des droits de l'Homme et un leader unificateur du mouvement bénévole qui a largement contribué à son développement".



Le livre "Mohamed El Hihi: Mémoire d'une vie" sera présenté le 15 mai dans le cadre du programme culturel de la 29ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) de Rabat.