Participation remarquée de la « Jeunesse-USFP » à la Conférence internationale des Verts à Séoul (Corée du Sud)

14/06/2023

la transition vers la définition des traits d’une politique environnementale claire et précise. La sensibilisation quant aux menaces et la concrétisation de la préservation de l’environnement en tant que culture à part entière. le renforcement des rôles des jeunes dans le déploiement pour la protection de l’environnement.

Dans le cadre des missions dévolues d’une manière générale aux partis politiques consistant en l’encadrement politique des citoyens, particulièrement les jeunes en les imprégnant de l’esprit d’initiative, du sens du devoir patriotique et du dévouement aux intérêts de la nation, ses institutions, ses lois et ses valeurs et de l’attachement constant et indéfectible à l’unité du pays, sa grandeur et son développement, l’Union socialiste des forces populaires avec toutes ses composantes et structures nationales, régionales et provinciales de même que ses organisations parallèles (femmes, jeunes, avocats, ingénieurs, enseignants …) se déploie assidûment et consciencieusement au service du développement du pays et des intérêts des citoyens, mettant à profit son expérience militante et les accumulations de l’histoire de sa lutte pour l’indépendance, la liberté, le progrès, la justice, la stabilité et notamment l’intégrité territoriale.Ainsi la Chabiba ittihadie (Jeunesse-USFP), représentée par son secrétaire général Fadi Ouakili El Assraoui, poursuivant ses rôles de diplomatie parallèle, chers au parti des forces populaires en parfaite concordance avec les orientations de Sa Majesté le Roi, a pris part aux travaux de la conférence internationale des Verts tenue du 8 au 11 juin 2023 à Séoul en Corée du Sud.Les différentes séances de ces assises se sont focalisées sur la justice environnementale, l’économie verte, les politiques environnementales continentales, les libertés individuelles et les problématiques climatiques.Le responsable du secteur de la Jeunesse ittihadie a prononcé, à cette occasion, lors d’une séance consacrée aux organisations vertes dans différents pays, une communication donnant présentation de la Chabiba ittihadie verte en tant d’organisation parallèle qui s’active dans le domaine des questions et problématiques de la situation environnementale, du développement durable et des défis qui se dressent devant le Maroc.Fadi Ouakili El Assraoui a mis, par ailleurs, dans son intervention, en relief les rôles avant-gardistes de son organisation dans les processus de formation, d’encadrement, de sensibilisation et de mobilisation de la jeunesse quant à l’action en faveur du climat tout en mettant également en avant les rôles que jouent ou que peuvent jouer les citoyens concernant la préservation de l’univers face aux menaces des changements climatiques de ces dernières années, de même que l’action à mener pour consolider la résilience et la réactivité judicieuse à l’égard de l’environnement, du climat et de l’économie verte…Là-dessus, l’intervenant usfpéiste a indiqué que la Jeunesse ittihadie verte s’est assigné parmi ses objectifs la mission de plaider en faveur de trois constantes, à savoir :Le secrétaire général de la «Jeunesse-USFP» a, dans la même veine, passé en revue les activités que la Chabiba ittihadie verte a organisées concernant la problématique du stress hydrique que connaît le Maroc à l’instar de nombreux pays à travers le monde du fait des changements climatiques de ces dernières années. En effet, l’organisation des jeunes ittihadis verts a accueilli nombre d’experts dans le cadre d’une conférence nationale ayant été sanctionnée par d’importantes recommandations en la matière.Fadi Ouakili a fait, en outre, une intervention autour de la stratégie du Maroc relative à la gestion des énergies renouvelables à travers laquelle il a fait référence à une multitude de projets lancés par Sa Majesté le Roi auxquels le Souverain accorde un intérêt particulier en dédiant d’importantes enveloppes budgétaires à la réussite de ce grand chantier…D’autre part, le responsable du secteur de la jeunesse ittihadie a tenu plusieurs rencontres bilatérales avec différents représentants des jeunes verts abordant les opportunités de coopération dans le domaine de l’environnement et du climat, de même qu’il a abordé lors de ces entretiens l’adhésion organique de la Chabiba ittihadie verte à l’Organisation internationale dont il a invité les membres à organiser leur première rencontre au Maroc, invitation qui a requis une grande satisfaction parmi l’ensemble des participants.Il est à signaler, à cet égard, que la Conférence internationale des verts tient ses assises périodiquement tous les quatre ans au cours desquelles l’on procède à l’élection d’une nouvelle direction composée du président et des vice-présidents chargés de missions dans le respect parfait de la représentativité de tous les continents, mais aussi à celle des membres de la commission exécutive des jeunes verts.Par ailleurs, la tenue des assises de cette conférence internationale est toujours l’occasion de réviser les lois et les règles se rapportant à son action et ses activités tout en reconsidérant constamment ses positions visant des pays tiers concernant les questions politiques et environnementales qu’ils abordent…