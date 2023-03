Participation remarquée de la J-USFP au comité Afrique de l’IUSY

24/03/2023

Les travaux de la réunion du comité africain de l'IUSY ont été ouverts par Bruno Gonçalves, secrétaire général de l'IUSY qui était accompagné de Fidel Cardoso, président de la JPAI et de Rui Semedo, président du PAICV. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, M.Semedo a souligné la nécessité d'améliorer la démocratie en Afrique et mis en avant le rôle majeur que la jeunesse africaine joue dans la réalisation de cet objectif.



La réunion d'ouverture a été suivie d'un panel sur la démocratie en Afrique et le paradigme du Cap-Vert, présenté par Janira Hopffer Almada, qui a discuté des progrès et défis de la démocratie dans les pays africains, avec un accent particulier sur le cas du Cap-Vert.



Lors de la première journée du Comité africain de l'IUSY, la délégation de la J-USFP a été reçue par le président de la République du Cap-Vert qui a évoqué la situation démocratique et le process mené par son gouvernement en vue d’atteindre les objectifs démocratiques de son pays. La délégation ittihadie a eu également l'occasion d'échanger avec son Excellence, tout en le remerciant pour l'ouverture de l'ambassade du Cap-Vert à Dakhla.



La visite du palais présidentiel a été suivie d'une réception donnée par Francisco Carvalho, président du conseil municipal de Praia, qui a prononcé un discours faisant part des luttes que la jeunesse doit mener dans le continent africain.



Les travaux de la deuxième journée du Comité africain ont été entamés par un débat sur le rôle de l'Internationale socialiste dans les démocraties africaines.



A ce propos, Hana Jalloul, vice-présidente de l'IS, a évoqué le développement démocratique en Afrique et le rôle des sociaux-démocrates et de l'Internationale socialiste dans ce développement. João Baptista Pereira a présenté, quant à lui, un panel sur l'analyse des dernières données et études concernant la démocratie en Afrique, ainsi que les dernières études et statistiques sur le développement démocratique en Afrique.



Après ces panels, la délégation de la J-USFP a pris part à la réunion de clôture de la commission, durant laquelle ont été passés en revue les futurs plans et activités de la commission africaine, avant de procéder à la rédaction de la déclaration de Praia.



Les membres de la délégation usfpéiste ont été accueillis par la suite par le maire de Santa Cruz, Carlos Silva, qui a exprimé sa confiance quant à la capacité de la jeunesse africaine à assurer un meilleur avenir pour le continent.



A noter que la réunion du comité Afrique de l'IUSY a été marquée par la déclaration de Praia qui a mis l'accent sur l'importance des transitions démocratiques et du respect de la volonté populaire comme pilier essentiel de la protection de l'intérêt commun et public du peuple.



Les dernières décennies ont montré qu'en donnant plus de pouvoir aux présidents et moins aux Parlements et institutions démocratiques, cela se traduit par moins de contrôle et donc moins de transparence. Par conséquent, les priorités du leadership progressiste de la jeunesse africaine devraient être la lutte contre la corruption, en faveur du respect de la propriété privée, de l'émancipation de la jeunesse, ainsi que de la promotion de la négociation et du dialogue pour mettre fin aux conflits.



Les jeunes socialistes africains sont convaincus que seuls l'éducation et des systèmes de protection sociale solides permettront d'éradiquer la pauvreté et l'insécurité. La transparence et la bonne gouvernance, alliées à l'indépendance souveraine des économies et des institutions africaines, sont des actes recommandés, essentiels et indispensables selon le code de conduite socialiste, humaniste et progressiste.



L'Union internationale de la jeunesse socialiste a aussi fait appel à des actions urgentes telles que :

La promotion d'une parité hommes femmes dans toutes les organisations de jeunes membres de l'IUSY ainsi que dans leurs partis d'origine.

La mise en place d'un quota de 40 % de représentation des jeunes dans tous les organes de décision des partis.



La création d'une organisation regroupant les partis socialistes de jeunes africains qui agissent selon les principes de l'IUSY.

L'application de l'ordre constitutionnel et démocratique dans tous les pays du continent.