Participation remarquée de la J-USFP au Congrès mondial de l’IUSY

Election de Hind Ksiouer à la Commission de contrôle de l’Union internationale de la jeunesse socialiste

03/07/2023

La Chabiba ittihadia a participé au congrès mondial de l’Union internationale de la jeunesse socialiste (IUSY).



organisation internationale a été fondée, faut-il le rappeler, en 1907 à Stuttgart en Allemagne et comprend plus de quatre-vingt organisations de jeunesse socialiste représentant différents continents. L’IUSY a tenu son Congrès cette année pour élire une nouvelle direction afin de continuer à défendre les différentes questions débattues lors des travaux dudit congrès.



La délégation de la J-USFP était conduite par le secrétaire général de la Chabiba, Fadi Ouakili Asraoui, et composée de Hind Ksiouar, coordonnatrice de la commission des relations extérieures au sein du bureau national de la Chabiba, Anas Rhouni, coordonnateur de la commission des MRE, Wiam Hamed, membre de la commission des relations extérieures, Taha Safieddine, coordonnateur de la commission des secteurs sociaux, Houda Chaara, coordonnatrice de la commission de la fille et Abir El Boujdaini, membre de cette même commission.



Cette participation remarquée de la Chabiba ittihadia au congrès mondial de l'IUSY a été couronnée par l'élection à la Commission de contrôle de l'IUSY de Hind Ksiouer, membre du Conseil national de la Chabiba, qui a obtenu 96 voix. Il s'agit là d'un retour en force de la J-USFP après plusieurs années d'absence à ce niveau.



La Tunisienne Hind Moughit a été élue presque à l’unanimité présidente de l’IUSY et Bruno Gonzales a été élu secrétaire général de l'Organisation.

De même, Daniela Brakanga d'Angola et Fidel Cardoso de Pena du Cap-Vert ont été élus vice-présidents représentant le continent africain.



La délégation de la J-USFP a tenu de nombreuses rencontres bilatérales avec diverses organisations amies, à savoir celles du Cap-Vert, de l'Angola, du Burkina Faso, du Mali, du Congo, du Parti socialiste ouvrier espagnol, de la République dominicaine, du Mexique, de la Colombie, du Venezuela, ainsi que d’autres organisations d’Asie.



La participation distinguée de la Chabiba de l’USFP à ce congrès a été également marquée par l’adoption de deux propositions de la J-USFP par les congressistes.



La première porte sur le changement climatique que connaît l'Afrique, ce qui nécessite un plaidoyer pour une justice climatique, au moment où d’autres idéologies mettent l’accent essentiellement sur les seuls aspects économiques. Par conséquent, une stratégie à long terme a été proposée pour accorder la priorité aux besoins climatiques des pays fragiles.

L'IUSY propose dans ce cadre des solutions durables et justes et une politique de sensibilisation et d’action avec la jeunesse africaine pour lutter contre le changement climatique.



La deuxième proposition concerne le statut des femmes en Afrique et au Moyen-Orient. Malgré les progrès réalisés dans ce domaine, la situation des femmes dans ces deux régions reste menacée par des idéologies extrémistes et des lois discriminatoires leur imposant des restrictions dans divers aspects de la vie quotidienne.



La proposition adoptée par l’IUSY appelle à la nécessité de plaider pour une éducation de qualité en faveur des femmes et de combattre toutes les formes de violence à leur égard.



Mourad Tabet