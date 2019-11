Participation remarquée de l’USFP aux travaux de la Commission Afrique de l’IS

18/11/2019 H.T

Machij Al Qarqri, membre du Bureau politique, et Aïcha Algorji ont pris part aux travaux de la Commission pour l’Afrique de l’Internationale socialiste, à Praia, capitale du Cap-Vert. Les participants à cette réunion ont examiné les relations Sud-Sud et les moyens de les développer de manière à construire une économie forte garantissant l’intégration des Africains dans un plan stratégique de développement dans tous les domaines, notamment culturel, économique et des droits de l’Homme, tout en veillant à protéger l’environnement, en luttant contre la désertification et en préservant le climat.

Lors de cette réunion à laquelle ont pris part de nombreux partis africains, la délégation ittihadie a exposé la politique du Royaume vis-à-vis du continent et son ouverture sur les relations de coopération Sud-Sud. Les représentants de l’USFP ont également présenté un exposé sur la commémoration du soixantième anniversaire du parti qui constitue un pilier de l’Internationale socialiste et un de ses fondateurs.

Il est à rappeler que l’ordre du jour de ladite réunion comprenait également la situation en Afrique, le travail pour la paix et pour un progrès global, en plus de l’élection d’un nouveau président.

Par ailleurs, les membres du Bureau politique Fatiha Sdass et Tarik El Malki ont participé aux travaux de la Conférence internationale de l'Alliance progressiste qui s'est achevée hier avec l'élection de Kony Reuter, ami du Maroc et de l’USFP, au poste de coordinateur de la coalition internationale. Rappelons enfin que cette élection a connu la présence du Premier ministre suédois.