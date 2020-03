Participation relevée au championnat national de sambo

La salle couverte du Complexe sportif Mohammed V a abrité dimanche dernier le Championnat national individuel seniors de sambo sportif et de sambo combat. Cette manifestation, organisée par la Fédération Royale marocaine de sambo et tai-jitsu, conformément à son calendrier national de la saison sportive 2019/2020, a vu la participation de plusieurs clubs, venus de toutes les régions du Maroc.

Cette manifestation a été marquée par un niveau relevé, avec des combats qui ont opposé plus de 400 samboïstes, toutes catégories confondues, dont l’ambition est de prouver leurs capacités techniques et de remporter une médaille.

De l’avis de tous les observateurs, le succès de ce championnat était en fait prévisible compte tenu du sérieux, du dynamisme et de la détermination du bureau fédéral à donner au sambo national la place qu’il mérite au niveau mondial.

L’arbitrage a été assuré par Abderrahim El Khaldi, vice-président de la Commission nationale d’arbitrage, assisté de plusieurs arbitres internationaux et nationaux.

Ce championnat est un test pour choisir les membres de l’équipe nationale qui représenteront le Maroc au prochain Championnat d’Afrique de sambo qui aura lieu au mois de juin prochain au Caire. A l'issue de ce championnat, des certificats et des médailles ont été décernés aux vainqueurs en présence de maître Dalil Skalli, président de la Fédération, maître Mohammed Aberouz, directeur technique national, des membres fédéraux ainsi que plusieurs personnalités sportives.