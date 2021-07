Participation marocaine remarquée au Festival international de la jeunesse et des arts à Sozopol

15/07/2021

L' ambassade du Maroc à Sofia prend part, en tant qu’invité spécial, à la 15ème édition du Festival international de la jeunesse et des arts à Sozopol, à l'invitation de la vice-présidente de la République de Bulgarie, Iliana Yotova. Selon un communiqué de l'ambassade, cet évènement est organisé sous le patronage de la vice-présidente de la République de Bulgarie, en collaboration avec la municipalité de Sozopol, l'Association «Muzite»(«Les muses») et la Fondation pour la santé mondiale. La cérémonie inaugurale du festival des muses à l'amphithéâtre "Apolonia" a été marquée par un discours de bienvenue de Mme Yotova, suivi d’un défilé sur scène de tous les représentants des pays participants, y compris la délégation du Maroc. Les élus et habitants de Sozopol et des localités avoisinantes, les invités officiels, les artistes, les médias et les touristes étrangers ont assisté à cette cérémonie. Dans son discours d’ouverture du Festival international de la jeunesse et des arts », la vice-présidente, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a souligné qu’« il n'y a pas d'endroit plus approprié, pour organiser le Festival des "Muses", que la ville magique de Sozopol de la Mer noire, où l'antiquité et la riche histoire des arts et de la culture rencontrent le talent des enfants et des jeunes ». Elle a remercié à cette occasion les missions diplomatiques en Bulgarie qui soutiennent le Festival des «Muses» et s’est dite « particulièrement honorée que cette année le partenaire principal de ce festival soit l'ambassade du Royaume du Maroc dont la précieuse contribution a permis de donner une note particulière à cette 15ème édition, malgré la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui sévit toujours dans le monde. La responsable bulgare a rendu un hommage particulier au Maroc pour «son importante contribution au plus beau Festival du monde!». «Malgré les obstacles et difficultés concernant notamment la mobilité à cause de la Covid-19, avec de l’ambition et de la bonne volonté, vous permettez à des milliers d'enfants et de jeunes de se rencontrer et de se faire des amis », at-elle déclaré à l’adresse de Mme Zakia El Midaoui, ambassadrice du Maroc. De son côté, Mme Hristina Krasteva, présidente du Festival international de la jeunesse et des arts a fait part de ses chaleureux remerciements au Maroc et à la diplomate marocaine pour son soutien à l'épanouissement des enfants et des jeunes. Prenant la parole lors de cette cérémonie, marquée par l’interprétation de l’hymne national du Maroc, l’ambassadrice du Royaume à Sofia s’est déclarée honorée de participer, au nom du Maroc, à cette importante manifestation culturelle internationale, qui illustre la force et la créativité des arts de toutes sortes, reflétant ainsi le rôle moteur que peut jouer la création en Bulgarie, devenue une destination touristique internationale par excellence. La diplomate marocaine a rendu hommage au travail accompli par toute l'équipe de ce Festival, qui est devenu un outil de promotion de la tolérance, de l'amitié, du multiculturalisme, de la coopération artistique, de la solidarité et de la paix. Mme El Midaoui a saisi cette occasion pour féliciter la vice-présidente de la République de Bulgarie, pour son engagement sincère et permanent envers ce festival, en général, et envers l’enfance et la jeunesse, en particulier, ainsi que pour ses efforts visant à encourager le partage des traditions et des valeurs entre la Bulgarie et d’autres pays, dans le cadre de son patronage de ce festival. Mme El Midaoui a signalé que la participation, pour la 2ème fois du Maroc au Festival international de la jeunesse et des arts de Sozopol sera l’occasion pour l'ambassade du Royaume de présenter, aux visiteurs bulgares et étrangers, la culture du Maroc, qui possède une grande variété d’atouts touristiques liés à la richesse de son histoire et de sa diversité culturelle. « Le Maroc est un modèle de pluralité et d'ouverture sur l'autre, où règnent la stabilité politique, la tolérance et le respect de la différence sous toutes ses formes. C’est aussi un Royaume où plusieurs civilisations ont cohabité dans la paix et la sérénité. C'est le pays des quatre saisons, qui résume tous les continents et qui n’a pas fini de fasciner les visiteurs avec ses anciennes médinas, ses paysages pittoresques, ses reliques séculaires et ses souks traditionnels», a poursuivi l’ambassadrice. Exprimant ses sincères remerciements à Mme Iliana Iotova d’avoir associé l’ambassade du Maroc à cet événement culturel de grande envergure, Mme El Midaoui a souligné que grâce à l’impulsion de S.M le Roi Mohammed VI, qui place, entre autres, les questions de l’enfance, de la jeunesse et des arts au centre de Ses priorités de développement, le Royaume vient de se doter d’une nouvelle stratégie de développement, qui est le fruit d’un large processus participatif d’écoute, de consultation, de débat et de réflexion autour de la rénovation du modèle de développement qui a pour objectif de «libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous ». «L’intérêt qu’accorde notre Auguste Souverain à la promotion de la condition des enfants, des jeunes et des arts s’est concrétisé par une forte dynamique visant, à la fois, la construction d’infrastructures destinées à assurer à ces deux catégories de personnes éducation, formation et qualification, et la richesse de l’arsenal législatif accompagnant ce gisement de potentialités sur lequel le Royaume capitalise, afin de mettre le pays sur le chemin de la modernité et du progrès socio-économique, tout en préservant sa riche histoire et sa diversité culturelle», a conclu la diplomate marocaine. La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par un défilé de tenues traditionnelles marocaines (caftan), sous les applaudissements et les yeux émerveillés d’un public nombreux. Ce défilé, qui a également présenté la mariée marocaine, était agrémenté par les rythmes de chansons patriotiques puisées dans le répertoire national :«Sawt Al Hassan » et «Laâyoune Aynia » qui ont été énergiquement applaudis par les spectateurs. Juste avant le défilé du caftan, la maîtresse de cérémonie a donné un aperçu sur l’histoire du caftan marocain, sur le travail minutieux des tailleurs et stylistes marocains de renom. Au 2ème jour de ce festival, l'ambassade du Maroc à Sofia a organisé une réception en l’honneur de la vice-présidente bulgare et d’invités officiels notamment le maire de Zozopol et ses adjoints ainsi que des élus des localités avoisinantes, des ambassadeurs, des représentants des médias, des chefs de délégations des pays participants au festival, des artistes et sportifs, des sponsors dudit festival et des ONGs. A noter que la participation de l’ambassade à la 15ème édition du Festival international des muses est marquée par une exposition de photographies, sur la scène principale du festival et de grandes affiches représentant les villes impériales, le Sud marocain, les sites touristiques les plus célèbres, l’art culinaire dans sa diversité et les produits agricoles et de la pêche et d’affiches représentant les produits d’artisanat et le potentiel et les opportunités des entreprises marocaines dans divers secteurs et domaines, en termes d’exportations. De même, la mission diplomatique marocaine représente, jusqu’au 15 juillet 2021, le Royaume par une exposition de produits d’artisanat (bois, cuir, cuivre), agricoles et agro-industriels (huile d’argan, produits cosmétiques, dattes, olives, conserves de sardine, etc), que les visiteurs se sont arrachés et dont les recettes de vente seront versées, à la fin du festival, à la Fondation des « Muses », qui soutient les personnes vulnérables (enfants abandonnés, personnes handicapées et autres catégories démunies). L’ambassade organise également, pendant toute la durée du Festival, une cérémonie de thé à la menthe au profit du grand public et des touristes étrangers, témoignage de l'hospitalité marocaine. Le Festival international de la jeunesse et des arts (IYFA) est l’une des manifestations les plus colorées de Sozopol. Il s’agit d’un festival multi-genres mettant en scène différentes formes d'art (danse, musique, théâtre, photographie, beaux-arts et arts appliqués, formes artistiques non standard, littérature de fiction et films). Lors de la première session du 5 au 10 juillet, des concours ont été organisés dans les sections "Arts de la danse", "Formes artistiques non standard", "Littérature de fiction" et "Film". Durant la 2ème session du 10 au 15 juillet, des concours sont organisés dans les sections : "Arts musicaux", "BeauxArts, Arts appliqués et photographie" et "Théâtre". En plus de la compétition, des équipes et des artistes ont pu également participer à un programme non lié au concours. D’ailleurs, chaque groupe a pu présenter deux performances dans un programme séparé dans le style de son choix, sachant que le programme hors concours propose des ateliers de peinture, d'arts appliqués et de photographie, littéraires et de cinéma sous le thème "La magie de Sozopol et des Muses".