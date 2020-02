Participation marocaine aux travaux de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE

Cinq membres du Parlement ont pris part à la 19ème session d'hiver

22/02/2020

Une délégation parlementaire marocaine a pris part, les 20 et 21 février, à Vienne aux travaux de la dix-neuvième session d'hiver de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Le Maroc a été représenté à cette session par cinq membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, aux côtés de 353 représentants des Parlements des Etats membres de l'OSCE et des Parlements des pays partenaires pour la coopération, ainsi que de nombreuses organisations parlementaires internationales et régionales en qualité d'observateurs.

La délégation marocaine participant à cette session a abordé avec les responsables et les membres des délégations des Etats membres et des pays partenaires de l'OSCE, des questions liées à l'immigration et la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, les droits de l'Homme et la question du genre, ainsi que des sujets au centre du partenariat stratégique entre le Maroc et l'Europe.

Cette session a été notamment consacrée à la présentation des rapports des trois commissions générales de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, à savoir la Commission générale des questions politiques et de sécurité, la Commission générale de la démocratie, des droits de l’Homme et des questions humanitaires et la Commission générale des affaires économiques, des sciences, de la technologie et de l’environnement, outre des débats sur des questions essentielles de l’agenda international.

La ville de Marrakech avait accueilli, du 4 au 6 octobre 2019, la dix-huitième réunion d’automne de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, avec pour thème « La promotion de la sécurité dans la région euro-méditerranéenne : le rôle de l’OSCE et de ses partenaires».