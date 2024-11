Participation marocaine au festival "Capitale du sport" de Quba

27/11/2024

Une délégation marocaine a pris part au festival "Capitale du sport", qui s'est déroulé du 18 au 24 novembre à Quba, ville du nord-est de l'Azerbaïdjan.

La participation marocaine à ce festival, dédié à plusieurs sports, à des jeux intellectuels et à d'autres activités culturelles, a été principalement axée sur la gymnastique.



"Nous sommes très heureux de participer à cet événement qui n’est pas dédié uniquement aux sports, mais représente une célébration de l’art, de la culture et de l’amitié, surtout pour nos participants juniors", a déclaré à la MAP Mehdi Chkarat, du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, qui conduisait la délégation marocaine.

Le Maroc est le seul pays invité à ce festival, aux côtés de la Turquie, a indiqué M. Chkarat, ajoutant que l’âge des participants oscille entre 13 et 15 ans.



Cette participation est l’occasion pour les jeunes Marocains d’’’améliorer leurs compétences et de créer des liens solides avec nos amis azerbaïdjanais", a-t-il relevé.



La délégation marocaine a été reçue, lundi à Bakou, par le ministre azerbaïdjanais de la Jeunesse et des Sports, Farid Gayibov, et la vice-ministre azerbaïdjanaise de la Jeunesse et des Sports, Mariana Vasileva.



Ce festival vise notamment à '’créer des ponts entre des jeunes de différents horizons et à améliorer la communication entre les athlètes", a déclaré M. Gayibov, également président de l’European Gymnastics.



Le choix de la "Capitale sportive" de l'Azerbaïdjan a été approuvé pour la première fois le 14 septembre 2023 par décision du Collège du ministère de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan. Cette initiative a pour objectif de développer l'intérêt pour le sport dans les régions et de promouvoir un mode de vie sain.



Quba a été choisie "Capitale du sport" pour 2024 et Qabala pour 2025.