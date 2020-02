Participation marocaine au congrès de Kuala Lumpur sur la Palestine

12/02/2020

Une délégation parlementaire marocaine a pris part, les 8 et 9 février à Kuala Lumpur, aux travaux de la 13ème édition de l'Union des Conseils des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) qui a connu la participation des représentants des institutions parlementaires des pays membres. Cette participation est venue confirmer la position constante du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, vis-à-vis de la question palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien et refléter aussi l'importance de la cause palestinienne profondément ancrée dans la conscience de tous les Marocains et chez toutes les composantes de la société, indique-t-on auprès de la délégation.

Le Parlement marocain a été représenté à ce congrès international par une délégation présidée par Mohamed Ouzzine, vice-président de la Chambre des représentants et comprenant les députés membres du groupe de travail thématique sur la question palestinienne à ladite Chambre.

Il s’agit notamment d’Amina Talbi, du Groupe socialiste, El Kebir Kada du Groupe istiqlalien de l'unité et de l'égalitarisme, Khadija Ziani du Groupe du rassemblement constitutionnel, Fatima Taoussi du Groupe Authenticité et modernité, Khalid El Boukarai du Groupe Justice et développement, Abdelhakim El Ahmadi du Groupe Haraki et Jamal Karimi Benchekroun du Groupe du progrès et du socialisme.

La délégation comprenait également le deuxième vice-président de la Chambre des conseillers, Abdelilah El Halouti du Groupe Justice et développement et la présidente du Groupe de coopération et d’amitié parlementaire Maroc-Palestine à la Chambre des conseillers et Fatima Zahra Yahyaoui, du Groupe de l'Union marocaine du travail.