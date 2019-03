Participation marocaine au Salon international de voyage et de tourisme de Moscou

14/03/2019

La 26ème édition du Salon international de voyage et de tourisme (MITT) s'est ouverte mardi à Moscou avec la participation du Maroc. Cet événement international connaît la participation de l’Office national marocain de tourisme (ONMT) qui a aménagé un stand marqué par la présence de 11 exposants représentant les différentes régions du Royaume, ainsi que la Royal Air Maroc (RAM) et de nombreuses agences de voyages.

Le stand marocain présente une palette de produits de voyagistes marocains, notamment le tourisme d’affaires et les prestations hôtelières ou encore l’artisanat et la gastronomie marocaine.

Le pavillon marocain à ce Salon inauguré en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc en Russie, Abdelkader Lecheheb, est érigé dans le respect de l’architecture marocaine sur une superficie de 200 mètres carrés. Il comprend des espaces dédiés aux voyagistes afin de nouer des contacts directs avec les professionnels pour mieux contribuer à la promotion de la destination Maroc, rapporte la MAP.

Le pavillon marocain a attiré un grand nombre de visiteurs venus découvrir la diversité de l'offre touristique, les spécificités de la culture, la gastronomie et les différents produits du terroir marocain.

Le Maroc ambitionne à travers cette participation de promouvoir la destination Maroc auprès des professionnels du tourisme russes et auprès du grand public dans le but de diversifier ses marchés émetteurs et également se focaliser davantage sur le marché russe du tourisme qui est en pleine expansion.

Cette 26ème édition qui se poursuit jusqu’à ce jeudi au sein de l’espace « Expocentre » à Moscou, est l’une des plus importantes foires commerciales de voyage et de tourisme en Russie et l’une des cinq expositions touristiques majeures dans le monde.

Une multitude d’offices nationaux de tourisme y sont présents ainsi qu’un grand nombre d’agences touristiques et de tour-opérateurs basés en Russie et dans le monde ainsi que des voyagistes et des compagnies aériennes.

Plus de 22.000 visiteurs sont attendus à cette grande manifestation touristique mondiale, qui connaît la participation de plus de 1800 exposants venant de 239 pays. Le MITT offre une plateforme pour les professionnels du secteur touristique du monde entier de présenter la gamme de leurs produits et de nouer des contacts avec des professionnels d’autres pays, de comparer les offres afin d’être plus compétitifs et d’explorer le potentiel du marché russe du tourisme.

Pour cette 26ème édition, le MITT occupe 7 salles d’exposition et des pavillons sur une superficie de 50.000 mètres carrés.