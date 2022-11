Participation marocaine au Mondial: Le Maroc brille au Mexique-1986 et force l'admiration en France-1998

06/11/2022

La sélection marocaine de football a signé sa première participation au Mondial en 1970 au Mexique, soit quinze ans après la création de la Fédération Royale marocaine de football.

A la faveur de cette qualification, les Lions de l’Atlas ont été la deuxième sélection arabe à atteindre le Mondial après l’Egypte en 1934 en Italie.



Le Maroc avait empoché un seul point lors de cette participation inaugurale après trois matches disputés contre l’Allemagne de l’Ouest, la Pérou et la Bulgarie.

Après cette première qualification, le Maroc n’a pas réussi à atteindre la phase finale des éditions suivantes et dû attendre jusqu’en 1986 (Mexique) où il a signé la meilleure participation de son histoire à la grand-messe du football mondial.



Emmenée par une génération en or, à l’image de Mohammed Timoumi, Abderrazzak Khayri, Aziz Bouderbala et Krimou, l’équipe nationale a déjoué les pronostics et atteint le deuxième tour du tournoi.

Lors de la phase de groupes, les coéquipiers de Baddou Zaki avaient fait match nul face à la Pologne et l’Angleterre avant de battre le Portugal (3-1).



Au deuxième tour, la sélection marocaine avait été éliminée difficilement par le futur finaliste malheureux, l’Allemagne de l’Ouest (1-0).

La pire participation de l’équipe nationale au Mondial a été en 1994 aux Etats Unis d’Amérique, où le Onze national avait été battu par la Belgique (1-0), l’Arabie Saoudite (2-1) et les Pays-bas (2-1).



En 1998, le Maroc a réussi à embellir son image et créer la sensation lors du Mondial français en faisant match nul d’entrée face à la Norvège (2-2), grâce à des réalisations de Mustapha Hajji et Abdeljalil Hada (Camacho). Les Lions de l’Atlas se sont inclinés logiquement, par la suite, face au Brésil, finaliste malheureux, sur le score de 3 buts 0, avant de l’emporter haut la main (3-0) face à l’Ecosse.



La défaite de la Seleçao, à la surprise générale, contre la Norvège lors de la dernière journée a permis aux deux pays d’accéder au prochain tour, après un "complot" décrié par le monde entier, alors que les Lions de l’Atlas sont sortis la tête haute de ce Mondial.



Après une absence de 20 ans, la sélection marocaine, sous la houlette de l’entraineur français Hervé Renard, s’est qualifiée pour le Mondial Russie-2018. Les Lions de l’Atlas n’ont pas été épargnés par le tirage au sort qui les a placés dans une poule comprenant l’Espagne, le Portugal et l’Iran.



Les coéquipiers de Mehdi Benatia ont rendu une bonne copie face à l’Iran avant de s’incliner dans les derniers souffles de la rencontre avec un but contre son camp signé Aziz Bouhaddouz. Lors de la deuxième journée, les Lions de l’Atlas ont sorti le grand jeu face au Portugal, qui finira par l’emporter sur le score étriqué de 1-0, grâce à sa star Cristiano Ronaldo. L’équipe nationale étant déjà éliminée, a joué sans complexe face à l’Espagne, qu’elle a failli battre avant de faire match nul (2-2) et quitter le tournoi avec un seul point à son compteur.

Et voilà le Maroc présent à l’édition suivante, Qatar-2022, qu’il a atteint après sa victoire sur la RD Congo par 4 buts à 1 en barrage retour, à Casablanca.



Reste à savoir quelle prestation rendront les hommes du nouveau sélectionneur national Hoalid Regragui qui évolueront dans une poule constituée de la Belgique, du Canada et de la Croatie.