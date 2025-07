Participation marocaine au Forum de haut niveau de l'UIP à New York

24/07/2025

Une délégation de la division parlementaire nationale de la Chambre des représentants auprès de l'Union interparlementaire (UIP) a pris part, mardi à New York, au Forum parlementaire de haut niveau organisé par l'UIP, en partenariat avec l'Organisation des Nations unies (ONU), au siège de l'ONU.



Conduite par le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Sabbari, la délégation marocaine a mis en lumière le modèle pionnier du Maroc en matière de promotion de l’égalité entre les sexes, soulignant les réformes législatives et institutionnelles adoptées par le Royaume pour conforter les droits des femmes, renforcer leur représentation dans les conseils élus et lutter contre toutes les formes de violence à leur égard.



Elle a également mis en avant les efforts nationaux en matière de généralisation de la couverture sanitaire et de développement des services médicaux, notamment dans les zones rurales, ainsi que les politiques consacrées à la santé de la mère et de l’enfant, et à l’amélioration de l’accès aux services de santé reproductive, selon un communiqué de la Chambre des représentants.



Cette rencontre a été axée sur deux thématiques principales en lien avec les Objectifs de développement durable (ODD), à savoir l’objectif 5 sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes et des filles et l’objectif 3, relatif à la bonne santé et au bien-être.



Elle s’inscrit dans le cadre du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, qui constitue une plateforme internationale de renforcement du dialogue parlementaire autour des questions mondiales du développement.



Les parlementaires issus de différents pays du monde ont examiné les moyens d’accélérer la réalisation de ces objectifs, tout en mettant l’accent sur le rôle central des Parlements dans l’adoption des lois, le contrôle des politiques publiques et la garantie de l’inclusion de toutes les catégories, en particulier les plus vulnérables et marginalisées.



La délégation marocaine comprend Khaddouj Slassi, membre du Groupe socialiste–opposition ittihadie, Ahmed Touizi, président du Groupe Authenticité et modernité, Mustapha Raddad, membre du Groupe du Rassemblement national des indépendants, et Ahmed El-Aaleme, membre du Groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme.



Ce forum se veut une occasion d’échanger les expertises et de renforcer la coopération parlementaire internationale. Il représente également une plateforme pour mettre en avant l’engagement du Parlement marocain en faveur des ODD et sa contribution à l’édification de Parlements inclusifs et équitables.