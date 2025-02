Participation marocaine à la semaine internationale d'art moderne et contemporain

11/02/2025

Le Maroc a pris part à la semaine internationale d'art moderne et contemporain organisée dans la capitale mexicaine (5 au 9 février).



L’ambassadeur du Royaume au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a souligné l'importance d'une telle participation qui traduit, selon lui, la richesse et la diversité de la scène artistique au Maroc. L'artiste plasticienne Rajaa Qarrou a exposé, à cette occasion, plusieurs de ses œuvres qui traitent de thématiques variées.



Dans une déclaration à la MAP, l’artiste a fait savoir que «l’art est un moyen d’expression personnelle mais traduit aussi l’interaction de l’individu avec son environnement".

"Il s'agit d'un miroir reflétant la culture et les particularités des sociétés", a-t-elle ajouté.



Placée sous le thème: "L’art pour tous", la semaine internationale d'art moderne de Mexico propose au grand public un éventail de collections dans les domaines de la peinture, la sculpture et la photographie. Outre le Maroc, l’Argentine, le Chili, la Colombie, la France, l’Italie et le Guatemala figurent aussi parmi les pays invités.



Par ailleurs, le Maroc a participé à une autre exposition d'art moderne alliant aussi le design, la décoration, les bijoux, le textile et l’antiquité. Cette manifestation, qui se déroule dans plusieurs lieux de la capitale mexicaine, a accueilli un stand animé en partenariat avec le président de la Compagnie marocaine des œuvres et objets d’art, Hicham Daoudi, qui a présenté une collection d'œuvres reflétant la richesse de la scène d'art contemporain dans le Royaume.