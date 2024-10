Participation marocaine à la première édition du Festival du film arabe à Lisbonne

La capitale portugaise Lisbonne accueillera, du 1er au 5 octobre, la première édition du Festival du film arabe avec la participation du Maroc

Le Maroc sera représenté par "Everybody Loves Touda" du réalisateur Nabil Ayouch et "Les Meutes" réalisé par Kamal Lazraq, lors de cet événement dédié à la célébration du cinéma arabe contemporain. Le festival vise à promouvoir le dialogue et une meilleure compréhension entre les différentes cultures, à travers une variété de films qui reflètent la richesse culturelle, sociale et politique du monde arabe, selon un communiqué des organisateurs.



Cette édition propose un programme riche avec une sélection de films représentant les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le public aura ainsi l'occasion de visionner des films primés et de participer à des discussions avec des cinéastes et des experts de l'industrie. La cérémonie d'ouverture sera marquée par la projection du film marocain "Everybody Loves Touda", qui a été sélectionné pour représenter le Maroc aux Academy Awards de 2025 dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.



Le film raconte l'histoire de Touda, une jeune femme qui aspire à devenir cheikha et qui chante sans vergogne des chansons de résistance, d'amour et de libération. Le film emmène les spectateurs dans un voyage émotionnel qui met en lumière l'histoire captivante d'une jeune femme dont le destin est bouleversé par une série d'événements inattendus. Le festival consacre également un espace au cinéma palestinien, avec le documentaire "Bye Bye Tiberias" de Lina Soualem et "Wajib" d'Annemarie Jacir.



Outre le film marocain "Les Meutes", la liste des films participants comprend "Six pieds sur Terre" du réalisateur Karim Bensalah", "Abou Leila" du réalisateur Amin Sidi-Boumédiène (Algérie), "Mandoob" du réalisateur Ali Kalthami (Arabie Saoudite), "À peine j'ouvre les yeux" de la réalisatrice Leila Bouzid (Tunisie), "Costa Brava" réalisé par Monia Akl (Liban), et "Inshallah Walad" réalisé par Amjad Al-Rashid (Jordanie).