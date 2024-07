Participation marocaine à la 38ème édition du Festival de Jerash

18/07/2024

La 38ème édition du Festival de Jerash se tient du 24 juillet au 3 août en Jordanie, avec la participation d'acteurs culturels et d'intellectuels arabes, dont des écrivains et poètes marocains.



L'édition de cette année verra la participation du poète marocain Mokhles Saghir dans le cadre des soirées poétiques organisées en collaboration avec l'Association des écrivains jordaniens, font savoir les organisateurs, notant que les soirées poétiques seront marquées par la participation de 31 poètes arabes de renom, dont Adonis, Ahmed Al Shahawi, Ali Fawaz, Dakhil Al-Khalifa, Abdullah al-Araimi et Abdulla Issa.



Les chercheurs marocains Rachid Alaoui et Mohammed Mesbahi participeront également aux soirées culturelles du festival dans le cadre de la 12ème Conférence philosophique arabe, qui réunit une pléiade de penseurs, philosophes et chercheurs arabes s'intéressant à la pensée arabe moderne et contemporaine.



Dans un communiqué, le comité d'organisation du Festival de Jerash avait annoncé que le programme de cette 38ème édition prévoit la participation de 25 troupes folkloriques de 40 pays, en plus de la présentation de pièces de théâtre pour enfants.



Une exposition nationale des industries culturelles créatives sera également organisée en marge du festival, qui fait partie des événements culturels majeurs en Jordanie, offrant ainsi l'opportunité aux créateurs de présenter leurs travaux.



Le Festival de Jerash est considéré comme l'un des festivals artistiques et culturels les plus importants de la scène arabe dans la mesure où il a permis de faire découvrir de nombreux artistes arabes talentueux. Cet événement artistique a été interrompu en 2008 et remplacé par le Festival de Jordanie, avant sa reprise en 2011.

Bouillon de culture

Spectacles de lumières à Sidi Abderrahmane



Le site archéologique de Sidi Abderrahmane à Casablanca accueille, du 17 au 21 juillet, des spectacles de lumières par drones, dans le cadre de la 2ème édition de "Nostalgie, émotion d'antan", lancée dans plusieurs villes par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

"Ces performances exceptionnelles visent à revivifier le patrimoine et l'histoire d'une manière nouvelle et innovante", a indiqué le ministère, soulignant que ce spectacle offrira "une opportunité pour se remémorer la nostalgie du passé et profiter de la beauté de Casablanca pendant la nuit, avec les lumières des drones qui illumineront le ciel et raconteront des histoires des temps d'antan".

La ville de Casablanca est la cinquième étape qui accueille les spectacles "Nostalgie, émotion d'antan" après Rabat, Marrakech, Tanger et Chefchaouen.

Le spectacle "Nostalgie: émotion d'antan" est un projet qui s'inscrit dans le cadre du théâtre des sites en faisant revivre les civilisations qui existaient dans les sites historiques du Royaume. Il repose sur l'idée de réhabiliter les sites historiques du Maroc et de les faire connaître auprès des citoyens et visiteurs étrangers, à travers des présentations mettant en lumière les civilisations antérieures qui ont marqué leur histoire.