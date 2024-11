Participation du Maroc au Salon du livre de Montréal

28/11/2024

Le Salon du livre de Montréal (SLM) s'est ouvert mercredi dans la métropole canadienne avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté par trois maisons d'édition et dix auteurs à cet évènement, considéré comme le plus grand salon du livre francophone en Amérique du Nord.



La participation du Maroc au SLM, initiée par le Centre culturel marocain à Montréal (Dar Al Maghrib), a pour objectif de promouvoir la richesse de la culture et de l'histoire ancestrale du Maroc, a indiqué Saad Hossini, directeur de la maison d'édition "Axions Communication", dans une déclaration à la MAP.



M. Hossini a aussi relevé le fort engouement du public montréalais pour les oeuvres et publications marocaines, mettant l'accent sur l'importance de la culture pour le renforcement des liens entre les nations. Il s'agit aussi d'un rendez-vous annuel entre le monde littéraire et la communauté marocaine résidant au Canada, a-t-il ajouté.



De son côté, la directrice du Salon du livre arabo-canadien, Reham Teama, s'est félicitée de la participation du Maroc à ce grand évènement culturel, notant que le stand dédié au Royaume fait la part belle à l'identité et la culture marocaines.



L'emplacement stratégique du stand du Maroc et la diversité des oeuvres exposées en font un lieu incontournable du salon, a ajouté Mme Teama dans une déclaration à la MAP.

Ce salon contribue à la promotion de la culture arabe et sert de tremplin à de nombreux auteurs arabes installés au Canada ou ailleurs pour faire connaître leurs oeuvres, a-t-elle dit.

Le SLM, qui se poursuit jusqu'au 1er décembre, est organisé cette année sous le thème "Tendances actuelles, pratiques évolutives et innovations du livre".



L'événement permettra, selon les organisateurs, d’aborder les grands enjeux liés aux transformations de l'industrie du livre, dont le rôle des nouvelles technologies dans la redéfinition des pratiques du secteur ou encore les impacts du marketing numérique et des réseaux sociaux sur les habitudes de lecture.



Des ateliers, des conférences et des tables rondes figurent au programme de cette manifestation pour discuter notamment des enjeux de société, des méthodes d’écriture et des visions créatives.