Participation du Maroc au Salon "Fruit Logistica" de Berlin

09/02/2019

Les opérateurs marocains du secteur des fruits et des légumes ont été fortement présents au Salon international des fruits et légumes "Fruit Logistica 2019", qui s'est ouvert mercredi à Berlin.

Aménagé sur une superficie de 1.032 m2, le pavillon marocain a connu une grande affluence des visiteurs du salon et des opérateurs de l'industrie agroalimentaire, grâce aux produits nationaux riches, diversifiés, de qualité et compétitifs offerts au niveau des exportations vers les marchés mondiaux.

Le Maroc a été représenté à cette foire par 34 producteurs et exportateurs de fruits et légumes ainsi que trois fédérations et six associations professionnelles, afin de promouvoir l'offre marocaine, qui comprend notamment des agrumes, des fruits rouges, des avocats, des grenades et des fruits tropicaux, entre autres.

La participation marocaine, coordonnée par l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, de l'Eau et des Forêts, vise à faire la promotion des produits agricoles marocains et à explorer de nouvelles voies d'accès à de nouveaux marchés au grand potentiel.

Le salon est également l'occasion de s'informer des nouvelles tendances des marchés et des dernières technologies liées au secteur des fruits et des légumes, d’échanger sur le contrôle de qualité des produits agricoles et de tenir des réunions d’affaires de haut niveau.

La présence marocaine s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Maroc vert, notamment dans son volet en lien avec la promotion des exportations des industries alimentaires.

Parmi les produits agricoles marocains phares de l’exposition, figurent les fruits rouges, en particulier le goji, fruit rare et de haute valeur nutritionnelle en tant que source d’antioxydants.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Faryd Lyoubi, directeur d'Expel Agri Eco, a relevé que ce projet pionnier au Maroc est supervisé par une équipe maroco-allemande, ajoutant que ce fruit a été planté pour la première fois à Larache en 2016 et que son entreprise, spécialisée dans la planification, la commercialisation et l'exportation du fruit du goji, compte actuellement des clients dans plusieurs villes marocaines.

De son côté, Fouad El Hadri, directeur commercial de Cap Agro, producteur et exportateur d'grumes, a expliqué que sa société participe pour la cinquième fois à ce salon, qui est l’un des plus grands rendez-vous internationaux qui lui permet de rencontrer des clients du monde entier et nouer de nouveaux contacts.

"Fruit Logistica" est l'une des plus grandes foires commerciales des fruits et légumes en Europe, qui connaît la participation de plus de 3.000 exposants issus de plus de 80 pays.

Cette grand-messe internationale réunit producteurs et distributeurs de fruits et légumes, mais aussi des entreprises actives dans les domaines techniques, de la logistique et des services.