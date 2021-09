Participation du Maroc au Forum international des narrateurs

23/09/2021

Le Maroc fait partie des 38 pays qui prennent part à la 21ème édition du Forum international des narrateurs, dont le coup d’envoi de la 21ème édition a été donné jeudi à Sharjah, aux Emirats arabes unis. Cette édition, qui jette la lumière sur les fables, sera marquée par de nombreux rencontres-débats et ateliers de formation, avec la participation d’une pléiade d’experts, de chercheurs et d’écrivains, en plus d’une exposition, d’un panel intellectuel, d’événements virtuels et d’ateliers dédiés aux enfants.



Ainsi, la présidente de l’Association Rencontres pour l’éducation et les cultures, Najima Thay Thay, a souligné la nécessité de prêter plus d’attention au conte populaire, qui constitue un élément important du patrimoine et contribue au développement de la société, tout en appelant à montrer à l’égard des narrateurs et des conteurs davantage de respect.



L’association œuvre en collaboration avec des organismes culturels pour assurer la formation de nouveaux jeunes narrateurs, en organisant des prix, notamment celui du meilleur enfant narrateur, du meilleur enfant conteur, a-t-elle fait savoir dans une déclaration à la MAP, soulignant à cet égard que l’activité des narrateurs marocains s’étant illustrée dans plusieurs forums internationaux, n’est plus limitée aux places, mais se déroule désormais dans les théâtres et les cinémas.



“Le patrimoine doit être approché, non pas comme un “passé”, mais comme un produit culturel à commercialiser dans un bel écrin, a relevé Mme Thay Thay. De son côté, le président du Comité d’organisation du Forum, Abdulaziz Al-Musallam, a indiqué que “nous sommes une nation orale, et devant le développement de la science moderne et des nouvelles connaissances, notre nation ne cesse de se délecter des contes et des narrateurs traditionnels”.



La République du Soudan qui est l’invité d’honneur du Forum, est représentée par Ahmed Abdel Rahim Nasr, auquel un hommage sera rendu pour ses contributions dans le domaine du patrimoine culturel, ainsi qu’au Tunisien Abdelaziz El Aroui.