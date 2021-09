Participation du Maroc au Forum international des narrateurs de Sharjah

12/09/2021

La 21e édition du Forum international des narrateurs de Sharjah, prévue du 22 au 30 septembre, connaîtra la participation de 38 pays, dont le Maroc, a annoncé l'Institut de Sharjah pour le patrimoine



Cette édition qui jette la lumière sur le genre littéraire des fables, sera marquée par de nombreuses rencontres-débats et d’ateliers de formation, avec la participation d'une pléiade d'experts, de chercheurs et d'écrivains, en plus d'une exposition, un panel intellectuel, des événements virtuels et des ateliers dédiés aux enfants.



Du côté marocain, trois entités participent à cette manifestation culturelle, à savoir l'Association Mounia Marrakech pour la renaissance et la préservation du patrimoine marocain, l'Association Rencontres pour l'éducation et les cultures et l'Ecole du conte de Marrakech.



Cette édition verra également la participation d'un certain nombre d'organisations, de centres culturels, d'universités et d'instituts, notamment l'UNESCO, l'ISESCO et l'ALECSO, en plus de plusieurs agences gouvernementales telles que la Fondation d’arts Sharjah, l’autorité de Sharjah pour l’environnement et les réserves naturelles, le Club du patrimoine des Emirats et l’Académie Fujairah.



Le président de l'Institut de Sharjah pour le patrimoine et président du Comité organisateur, Abdulaziz Al-Musallam, a souligné que «le forum est devenu une tradition patrimoniale bien établie et un rendez-vous qui se renouvelle chaque année pour rendre hommage à nos conteurs et les porteurs du patrimoine populaire, célébrer leurs connaissances, leur art et leurs expériences, et revenir sur leur parcours et leur riche héritage culturel».



"Il s’agit également de contribuer à la préservation de notre patrimoine ancestral menacé de disparition, à travers son inventaire, sa documentation et sa promotion», a-t-il précisé.



M. Al-Musallam a souligné également, lors d'une conférence de presse, que «l’histoire du Forum international des narrateurs de Sharjah est celle de nombreuses années de travail culturel sérieux, qui a donné au patrimoine culturel et aux personnes qui le véhiculent la place qu'ils méritent».



Cette 21e édition du Forum international des narrateurs de Sharjah célèbre le patrimoine riche du conte arabe et humain en général, un genre littéraire oral qui exprime les défis humains à travers l’imaginaire populaire.



La République du Soudan sera cette année l'invitée d'honneur du forum, représentée par Ahmed Abdel Rahim Nasr, auquel un hommage sera rendu pour ses contributions dans le domaine du patrimoine culturel.