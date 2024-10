Participation du Maroc au Festival du film européen de Lilongwe

25/10/2024

Le Maroc participe avec deux films à la sixième édition du Festival du film européen de Lilongwe, qui se tient du 24 octobre au 2 novembre dans la capitale du Malawi, apprend-on auprès de l'ambassade du Royaume dans ce pays d'Afrique australe.



Outre les films européens, l'ambassade du Maroc au Malawi participe, pour la première fois, à ce festival avec la projection de deux films marocains : Le long métrage «Un été à Bejaâd» du réalisateur marocain Omar Moul Douira, et «Les damnés ne pleurent pas» du réalisateur maroco-britannique Faiçal Boulifa.



Le premier film a été projeté jeudi, jour d'ouverture du festival, à la Résidence de l'Union européenne, tandis que le deuxième film a été projeté dans la salle de cinéma du Cross Road Hotel.



Ont prix part à ces deux projections, des membres du gouvernement malawien, dirigés par le ministre des Gouvernements locaux, de la Culture et de l'Unité nationale, aux côtés de membres du corps diplomatique, d'intellectuels, d'artistes, de professionnels des médias et d'autres invités.



La participation du Maroc au Festival du film européen de Lilongwe ambitionne de faire connaître le cinéma marocain et son développement, ainsi que son rôle effectif dans le développement social, intellectuel, culturel et même économique de la société marocaine.



Cette participation vise également le développement de l'industrie cinématographique marocaine et son attrait pour le cinéma international, en termes de production de films internationaux qui ont connu un grand succès ces dernières années.



Lors de la cérémonie d'ouverture du festival, le chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume du Maroc, Abdelkader Naji, a donné un aperçu sur l'histoire du cinéma marocain et le développement qualitatif qu'a connu l'industrie cinématographique au Maroc ces dernières années.



Le diplomate a, ainsi, mis en exergue le rayonnement continu du cinéma marocain aux niveaux national et international, à la faveur de la forte participation de films marocains dans des festivals internationaux et de l’organisation par le Royaume d’événements cinématographiques majeurs, tels que le Festival international du film de Marrakech.



«Cette participation est de nature à promouvoir les relations de partenariat stratégique qu’entretient le Maroc avec l’Europe dans les domaines économique, culturel et sécuritaire», a-t-il soutenu.

Au programme de cette nouvelle édition du Festival du film européen, initiée par la délégation de l'Union européenne au Malawi, figurent des longs métrages provenant de cinéastes européens, africains et malawites.

Bouillon de culture

Contes



L'Institut Cervantès de Tanger organise, le 11 novembre, une séance de contes destinée aux enfants de 4 à 9 ans.

Cet atelier, qui sera encadré par l'enseignante Gabriela Carreno, sera marqué par la lecture du conte "Con los brazos abiertos" (A bras ouverts) de Maria Giron. Les enfants seront invités à découvrir une école dans laquelle des élèves d'origines différentes partagent bien plus que des jeux, et où la poésie se joint aux illustrations pour créer un beau livre qui va au-delà de la lecture, indique l'Institut.



Concert



Le Centre culturel de Tétouan abritera, le 8 novembre, un concert de flamenco, qui sera donné par la chanteuse Hope Leon, qui sera accompagnée du danseur David Morales Ramirez, et du guitariste de flamenco Salvador Andrades.

"Ce concert nous emmène dans un voyage qui explore le lien entre les cultures et les générations. À chaque pas et rythme, nous évoquons le riche patrimoine du flamenco, son évolution et son esprit indomptable", indique l'Institut Cervantès de Tétouan.

L'Institut Cervantès de Tétouan, en partenariat avec la Fondation Premio Convivencia, consacre le mois de novembre au flamenco.