Participation du Maroc au 8ème Festival d'Assouan du film des femmes

15/04/2024

La 8ème édition du Festival international d'Assouan du film des femmes aura lieu du 20 au 25 avril avec la participation de 76 films en provenance de plusieurs pays arabes et étrangers, dont le Maroc.



La direction du festival a annoncé dans un communiqué la liste des films participant à la compétition des longs métrages, parmi lesquels figure le film "Kawalis" (Backstage), réalisé par Afaf Ben Mahmoud et Khalil Benkirane, une coproduction du Maroc, de la Tunisie, de la Belgique et de la France, en première projection africaine.



La compétition de courts métrages verra également la participation de 20 films, dont le film "Beneath a mother's feet" (Sous les pieds d'une mère), écrit et réalisé par Elias Suhail, une coproduction du Maroc et de la Grande-Bretagne, indique le communiqué, ajoutant que le festival organise une compétition de films égyptiens avec 4 films en lice.



Le festival comprend également un programme pour le cinéma tunisien, invité d'honneur de cette édition, avec 5 films, un programme pour le cinéma soudanais (5 films), un programme de cinéma pour enfants (6 films) et une célébration du cinéma palestinien (6 films).



Par ailleurs, le festival présente 11 films dans le cadre du programme d'ateliers créés par des filles et des jeunes du gouvernorat d'Assouan, ainsi que le programme "Films à Impact" (10 films).

Durant cette édition, un hommage sera rendu à la réalisatrice Hala Khalil pour son originalité dans la réalisation d'un certain nombre de films qui expriment, avec sincérité, la réalité et la créativité des femmes, ainsi qu'à la star finlandaise Alma Pöysti et à l'actrice égyptienne Ghada Adel.



Safaa Murad, directrice du bureau artistique du festival, a déclaré que de nombreux films exceptionnels ont été reçus pour l'édition de cette année, avec près de 300 longs métrages et 500 courts métrages en lice.

Selon les conditions de la compétition, les films qui traitent des questions liées aux femmes ou qui sont créés par des femmes au niveau de la réalisation ou de l'écriture ont été sélectionnés, a-t-elle précisé.



Bouillon de culture

"Ateliers de Tétouan"



Les 2èmes "Ateliers de Tétouan" se tiendront du 4 au 27 mai dans le cadre de la 29ème édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan.

Ces ateliers ont pour objectif de soutenir les longs métrages et documentaires en cours de préparation, développés par de jeunes talents issus des pays du bassin méditerranéen, a indiqué un communiqué des organisateurs. Parmi 150 projets soumis, 12 ont été choisis par des experts et des professionnels de cinéma, a-t-on précisé de même source.

Les 12 projets retenus devront être défendus devant un jury composé de l'écrivaine marocaine Bahaa Trabelsi, du producteur allemand Christoph Thoke, de la réalisatrice égyptienne Kamla Abou Zekry et de l’expert en cinéma italien Antonio Pezzuto.

Cette édition sera marquée par la présence de producteurs et distributeurs qui veilleront à ce que ces jeunes candidats bénéficient de leurs orientations et recommandations.

Pour cette édition, cinq projets de documentaires seront présentés par les Marocains Jaouad Babili, Mohamed Ali Essaghraoui et Hassan Maanany, la Libanaise Dima Al-Joundi et les coréalisateurs maltais, Anthony Mizzi et Angelique Muller.

Quant aux projets sélectionnés en longs métrages, y participeront la Palestinienne Dima Hamdan, les Italiens Andrea Magnani et Irene Dionisio, le Marocain Tawfiq Baba, les Tunisiens Moufida Fedhila et Anis Lassoued, et l’Egyptien Ahmed El-Hawarey.

Le Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan vise à mettre en lumière et à promouvoir les divers courants du 7ème art dans le bassin méditerranéen, a-t-on conclu.