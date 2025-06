Participation du Maroc au 55ème Salon international de l’aéronautique et l’espace du Bourget

16/06/2025

Un magnifique show aérien a donné, lundi, le coup d’envoi de la 55ème édition du Salon international de l’aéronautique et l’espace du Bourget (nord-est de Paris), l’un des plus importants du secteur dans le monde, dont le segment professionnel se tient jusqu’au 19 juin avec la participation du Maroc, représenté par une forte délégation d’officiels et d’acteurs du secteur aéronautique.



Le salon a été inauguré par le Premier ministre français François Bayrou lors d’une cérémonie marquée par la présence des délégations des pays participants, dont celle du Maroc représenté notamment par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane.



Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence également de l’ambassadrice de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitail, officiels et représentants des professionnels, ont été invités à suivre le traditionnel show aérien qui se reproduira tout au long du salon, d’abord lors des journées exclusivement réservées aux professionnels (16-19 juin), avant de s’ouvrir au grand public, du 20 au 22 juin. Outre les démonstrations en vol, les visiteurs pourraient aussi apprécier des dizaines d’aéronefs exposés sur le tarmac du Parc des expositions du Bourget.



La participation marocaine à cette grand-messe internationale des professionnels de l’aéronautique et du spatial vise à promouvoir les atouts du secteur aéronautique et les opportunités offertes et à renforcer l'attractivité du Maroc auprès des professionnels du secteur.



La délégation marocaine, composée également du directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, multipliera les rencontres de haut niveau dans ce sens avec des entreprises de référence, des acteurs institutionnels et des investisseurs potentiels.



Organisé depuis 115 ans par la SIAE, filiale du Groupement des industries françaises de l’aéronautique et du spatial (GIFAS), le Salon du Bourget accueillera comme de coutume tout le gratin du secteur dans le monde.



Les chiffres fournis par les organisateurs donnent la mesure de l’importance de l’événement : 2.500 exposants issus de 48 pays, 70 hectares de surface, plus de 300.000 visiteurs et 322 délégations officielles attendus, 150 aéronefs et 210 présentations en vol.



L’édition 2025 proposera pour la première fois à ses visiteurs une expérience de visite éditorialisée, articulée autour des grands enjeux qui façonneront l’avenir du secteur, identifiant sept thématiques clés : innovations technologiques de rupture, mobilité aérienne durable, défense, drones, spatial, intelligence artificielle, cybersécurité et technologies quantiques.