Participation du Maroc au 25ème Forum international des narrateurs de Sharjah

04/09/2025

La 25ème édition du Forum international des narrateurs de Sharjah se tient du 22 au 26 septembre avec la participation de plus de 120 narrateurs, experts, chercheurs et journalistes de 35 pays, dont le Maroc.



A cette occasion, le président de l'Institut du patrimoine de Sharjah et président du haut comité du forum, Abdulaziz Al Musallam, a souligné que les activités de la "journée du narrateur" ont été lancés 25 ans auparavant à Sharjah.



Au fil des années, et après la création de l'Institut du patrimoine de Sharjah, cet événement s’est mué en une plateforme internationale, rassemblant des narrateurs et experts du monde entier, a-t-il relevé dans une déclaration à la presse.



Cette édition qui marque la célébration du jubilé d’argent du forum, mettra à l’honneur la république des Maldives en tant que pays invité d’honneur, a-t-il fait savoir, ajoutant que deux figures seront également célébrées, à savoir Mohammad Al Murr en tant que personnalité honorifique, et la docteure Claudia d’Italie comme personnalité distinguée, en reconnaissance de leur contribution à la culture et au patrimoine.



Placé sous le thème "Les contes des voyageurs", le programme de ce forum réunira 45 chercheurs et experts de 15 pays autour de 10 sessions afin de discuter de sujets liés au voyage, à sa littérature et à son rôle dans le renforcement des ponts culturels entre les peuples.



Ce rendez-vous culturel verra également le lancement de l’initiative "Fidélité aux créateurs", qui rendra hommage cette année à l’artiste marocaine "Amina Costo" et au Dr. Ali Al Shaloubi des Emirats, en reconnaissance de leur engagement et de leur créativité dans la préservation du patrimoine culturel.



En outre, plus de 25 ateliers spécialisés seront organisés dans les domaines du conte oral et de la narration visuelle, en plus du lancement de 40 nouvelles publications en lien avec le thème de cette édition, dont le livre "La littérature de voyage dans le monde arabe" et la série "Le regard des voyages", regroupant une sélection des récits de voyage arabes.