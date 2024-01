Participation du Maroc au 19ème Sommet du Mouvement des non-alignés et au 3ème Sommet du G77+la Chine

19/01/2024

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, au 19ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Mouvement des non-alignés (MNA) et au 3ème Sommet du G77+la Chine, qui se tiennent à Kampala en Ouganda, respectivement les 19 et 20 janvier et du 21 au 23 janvier.



Ces deux Sommets, qui interviennent dans un contexte géopolitique mondial mouvementé, auront pour thèmes respectifs : «Approfondir la coopération pour une richesse mondiale partagée» et «Ne laisser personne de côté».



Conformément à la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, le Maroc, en tant que membre fondateur de ces deux groupements, a toujours considéré ces forums comme étant des axes prioritaires d’une véritable action collective pour l’édification d’un monde où règnent les valeurs démocratiques et où prévalent la sécurité, la justice, la solidarité et le règlement pacifique des différends.



L’Ouganda assumera la présidence du MNA pour une durée de trois ans à partir de 2024.

Composé de 120 pays, le Mouvement des non-alignés est considéré comme le deuxième plus grand rassemblement d'États après les Nations unies.

Le groupe des 77 (G77) est une coalition de pays dont le but est de faire valoir les intérêts économiques de ses membres dans les négociations économiques internationales.



La délégation marocaine conduite par M. Bourita comprend l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Dar Es-Salam, Zakaria Goumiri, l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale, Mohamed Metqal et le directeur des Nations unies et Organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Redouane Houssaini.