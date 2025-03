Participation du Maroc au 16e Dialogue de Petersberg sur le climat

27/03/2025

La 16e édition du Dialogue de Petersberg sur le climat s’est tenue les 25 et 26 mars à Berlin, dans le cadre de la préparation de la COP30 prévue en novembre 2025 à Belém au Brésil, avec la participation du Maroc, représenté par Rachid Tahiri, responsable national des négociations auprès de la CCNUCC, de l’Accord de Paris et du Protocole de Kyoto.



Organisé chaque année dans la capitale allemande à l’initiative du ministère fédéral des Affaires étrangères, du ministère fédéral de l’Economie et de la Protection du climat, ainsi que du pays hôte de la COP, ce dialogue a réuni les représentants d’une quarantaine de pays, en vue de définir les priorités climatiques et de poser les bases des futures négociations.



Les échanges ont porté sur les avancées et les défis liés à la mise en œuvre de l’Accord de Paris, tout en renforçant le dialogue multilatéral autour de questions clés telles que le financement climatique, l’adaptation, les contributions déterminées au niveau national (CDN) et le Bilan mondial (GST).



Sélectionné parmi les 40 pays conviés par l’Allemagne à prendre part à cet événement de haut niveau, le Maroc a saisi cette opportunité pour mettre en avant ses priorités en matière de climat et de développement durable, a déclaré à la MAP M. Tahiri, chef de la division du changement climatique et de l’économie verte au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable.



Il a souligné que ce dialogue a permis de mettre en lumière les efforts du Royaume, à travers des stratégies interconnectées telles que la Stratégie nationale de développement durable, la Stratégie nationale bas carbone, la Stratégie de l’eau, ainsi que des initiatives comme Génération Green et la feuille de route pour l’hydrogène vert.



Ces actions, a-t-il assuré, renforcent la résilience du Royaume et soutiennent sa transition énergétique, ajoutant que cette participation a également été l’occasion de partager l’expérience du Maroc en matière de protection du climat, de promouvoir ses priorités et de réaffirmer son engagement en faveur d’une transition verte, tout en renforçant la coopération internationale.



Cette 16e édition a été marquée, par ailleurs, par la tenue, mardi, d’un segment de haut niveau intitulé : “10 ans de l’Accord de Paris : un tournant pour l’avenir - Favoriser l’action collective et accélérer la mise en œuvre”, avec la participation du chancelier allemand Olaf Scholz et du secrétaire général des Nations unies, António Guterres (par visioconférence).



Un accent particulier a été mis sur les moyens d’accélérer la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), de l’Accord de Paris et des décisions pertinentes, notamment celles relatives au GST, ainsi que sur les étapes concrètes à franchir tout au long de l’année pour faire de la COP30 un tournant décisif.



La réunion ministérielle organisée dans ce cadre a porté sur les opportunités et les défis économiques et sociaux d’une action climatique alignée sur l’objectif de 1,5°C, afin d’identifier des leviers concrets pour renforcer l’ambition et l’action en vue d’atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris.



Il a été rappelé que la COP30 constituera une occasion stratégique pour renforcer les synergies entre les agendas climatiques, de biodiversité, de lutte contre la désertification et de développement durable, à travers une approche intégrée et centrée sur une transition juste.



Le Dialogue a également abordé la feuille de route de Bakou à Belém, visant à mobiliser 1.300 milliards de dollars de financement climatique pour les pays en développement d’ici 2035, ainsi que la vision, les leviers à activer pour accroître le financement et les éléments quantitatifs et qualitatifs liés au Processus du Nouvel Objectif Chiffré Collectif (NCQG).



La première journée a été, par ailleurs, marquée par la présentation des résultats de l’analyse conjointe de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant les CDN renforcées. La seconde journée a, quant à elle, vu la mise en place de trois groupes de travail chargés de discuter du processus de la COP et de l’avenir de la gouvernance climatique, de la mise en œuvre du GST, ainsi que du renforcement de l’adaptation et de la résilience.