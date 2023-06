Participation du Maroc à un forum sur les droits des enfants au Mexique

Le Maroc a pris part aux travaux du Conseil des droits de l'Homme pour l'enfance, organisé mardi, à l'initiative du ministère mexicain des Affaires étrangères.

L'évènement a été marqué par la participation de représentants de plusieurs pays, d'organisations actives dans le domaine des droits de l'Homme, et de la société civile.



Organisé à l'occasion du 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du 34ème anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, le conclave vise, selon ses initiateurs, à débattre des défis auxquels sont confrontés les enfants et les adolescents qui font partie des groupes les plus vulnérables aux conflits, aux effets du changement climatique et de la violence.



Les participants ont souligné à cette occasion l'impératif de tenir compte de la voix des enfants dans les forums internationaux pour mieux refléter leurs préoccupations et aspirations.



La représentante du Maroc, Kenza Lebbar, a souligné l'importance de ce forum international qui constitue, selon elle, une opportunité pour faire entendre la voix des enfants, développer leurs capacités, les impliquer dans les stratégies et programmes qui les concernent, protéger et promouvoir leur droits.



"Les enfants et les jeunes renforcent nos sociétés et apportent de nouvelles idées, innovations et solutions. Il est nécessaire de les impliquer dans la prise de décision et les politiques socio-économiques qui les concernent", a-t-elle dit.



Pour sa part, la jeune mexicaine Renata Salinas, élue première présidente dudit Conseil des droits de l'Homme pour l'enfance, a exhorté les pays du monde à intensifier leurs efforts pour faire entendre la voix des enfants et assurer leur participation aux décisions qui concernent leurs droits et leur avenir.



Une "Déclaration de Mexico" adoptée à cette occasion souligne la nécessité d'assurer la participation des enfants aux forums internationaux et intergouvernementaux, de mettre en œuvre des mécanismes efficaces et complets de conseil aux enfants, et travailler à la création du poste de Rapporteur spécial sur les droits de l'enfant. Ces propositions seront soumises, indique-t-on, au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, dans le but de mobiliser davantage de soutien international en faveur des droits des enfants et des adolescents.