Participation du Maroc à la Foire internationale du livre de Lima

22/07/2019 Libé

Le Maroc prend part depuis le 18 juillet et jusqu'au 4 août, à la 24è édition de la Foire internationale du livre de Lima (FIL Lima), dont la cérémonie d’inauguration a été présidée par le chef de l’Etat péruvien, Martín Vizcarra.

Le Maroc participe à cette importante manifestation culturelle avec un stand monté par l’ambassade du Royaume au Pérou exposant des productions dans divers domaines, écrites notamment en langue espagnole.

Le stand marocain renferme une collection d'ouvrages portant notamment sur la cause nationale, les réformes politiques, les droits de l'Homme, le dialogue des civilisations, la littérature et la traduction.

Ces productions qui traitent également de différents aspects de la civilisation marocaine, représentent une fenêtre permettant au grand public péruvien et latino-américain de s'informer davantage sur la culture et la pensée marocaines.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de cette édition, qui rend hommage à l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, Prix Nobel de littérature, M. Vizcarra a indiqué que la FIL Lima a connu lors des dernières années un succès remarquable, précisant que le nombre de visiteurs est passé de 260.000 en 2011 à 530.000 en 2016.

Le président péruvien a par la même occasion appelé à l’adoption du nouveau projet de loi sur le livre prévoyant, entre autres mesures, la suppression de la taxe sur les livres, à l’instar de plusieurs pays à travers le monde.

La 24è édition de la FIL Lima sera marquée en particulier par un hommage à Mario Vargas Llosa, la présentation et la signature d'œuvres, des rencontres-débats avec plusieurs écrivains, outre des activités culturelles au profit des enfants.

Considérée comme l’un des événements culturels majeurs en Amérique latine, la FIL Lima devrait attirer des milliers de visiteurs de l’intérieur et de l’extérieur du Pérou.