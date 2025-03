Participation du Maroc à la 9ème édition du Festival international de cinéma "Al Awdah" en Palestine

24/03/2025

La 9e édition du Festival international de cinéma "Al Awdah" se tiendra en mai prochain en Palestine, avec la participation de 43 pays, dont le Maroc.



La direction du Festival, organisé par le Forum du film palestinien, a révélé la liste des longs-métrages qui prennent part à cette édition, dont plusieurs films marocains, notamment "Assif" de Yassine Ait Fkir, "Hallucination" de Mustapha El Idrissi, "Rebéllion" de Redouane et Abdelmoughit Touab, "L’honneur brisé" de Hamza El Maazi, "Meriem" d’Omar Danaya et "Le petit homme" d’Insaf Jnid.



Le romancier et scénariste marocain Bouchaib El Messaoudi participe à cette neuvième édition en tant que membre du Haut conseil consultatif du Festival, aux côtés de critiques et de réalisateurs du Canada, du Koweït, d’Irak, d’Australie, de Jordanie, d’Egypte, de Tunisie et du Sultanat d’Oman.



Un hommage sera rendu au cours de cette édition à des cinéastes et réalisateurs dont l’artiste marocain Abdelaziz Belrhali, président de l’Association ciné-clubs enfance et jeunesse et directeur du Festival Cèdre universel du court métrage Azrou/Ifrane.



Le jury de cette édition, présidé par la réalisatrice palestinienne Taghrida Saada, comprend l’universitaire et réalisateur palestinien Alâa Ayach, le réalisateur irakien Jamal Amine, la réalisatrice palestinienne Bouthaina Kanaan et l’universitaire et cinéaste syrien Samir Jabr.



Les œuvres cinématographiques participant à cette édition concourront pour remporter dix prix, dont celui du meilleur film évoquant le droit de retour, meilleur scénario, meilleur film de fiction, meilleur film documentaire, meilleur film des femmes et le prix du jury.