Participation du Maroc à la 9ème Conférence des Etats parties à la Convention des Nations unies contre la corruption

13/12/2021

Les travaux de la 9ème session de la Conférence des Etats parties à la Convention des Nations unies contre la corruption ont été lancés, lundi, à Charm elCheikh, en Egypte. Cette réunion de cinq jours, qui se tient sous un format hybride, rassemble environ 2.700 participants, dont des chefs d'Etat et de gouvernement, des représentants d'organisations régionales et de la société civile, des universitaires, des chercheurs et des représentants du secteur privé. Le Maroc est représenté à cette conférence par une délégation qui comprend notamment l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane, le président de l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), Mohamed Bachir Rachdi, et l'adjoint de l'ambassadeur du Maroc au Caire, Abderrazak Dinar. Cette conférence bisannuelle rassemble les Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption pour examiner sa mise en œuvre et discuter des moyens à même de renforcer la lutte contre la corruption. Parmi les sujets phares qui seront abordés lors de cette neuvième session figurent la prévention, le recouvrement d'avoirs, la coopération internationale, les questions de propriété de facto et les moyens permettant de faire avancer les engagements pris dans la Déclaration politique de la session extraordinaire de l'Assemblée générale sur la lutte contre la corruption. La conférence examinera également la promotion du développement durable, la relance post-Covid et la stabilité économique et politique. Selon les organisateurs, la 9ème session de la Conférence des Etats parties à "la Convention des Nations unies contre la corruption constitue un jalon mondial pour améliorer la coopération internationale contre la corruption et aider le monde à se remettre, avec intégrité, de la pandémie de Covid-19". La Convention des Nations unies contre la corruption est entrée en vigueur en décembre 2005. Elle a été ratifiée par tous les Etats membres des Nations unies. En vertu de la Convention, les Etats sont juridiquement tenus de prévenir et de criminaliser la corruption, de renforcer la coopération internationale, de restituer les fonds pillés et d'améliorer l'assistance technique et l'échange d'informations dans les secteurs public et privé.