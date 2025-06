Participation du Maroc à la 8ème session de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe

04/06/2025

Le Maroc prend part à la huitième session de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (GP2025), qui se tient jusqu'au 6 juin à Genève, sous le thème "Chaque jour compte, agissons dès maintenant en faveur de la résilience".



Organisé conjointement par le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNDRR) et le gouvernement suisse, ce forum mondial multipartite vise à accélérer la mise en œuvre du Cadre d'action de Sendai 2015-2030 visant à réduire les risques de catastrophe et à renforcer la résilience des communautés.



S’appuyant sur une approche inclusive tenant compte de la société dans sa globalité, la GP2025 est une opportunité de premier plan d’interagir, d’élaborer des stratégies, et de débattre avec les experts internationaux, les décideurs politiques, les représentants gouvernementaux, les parties prenantes et les membres de la communauté de la réduction des risques de catastrophe.



Axée sur les résultats, la GP2025 fera le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans le cadre de la déclaration politique de la réunion de haut niveau adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en mai 2023.



Le thème de la GP2025 souligne l’urgence d’une action collective pour accélérer la mise en œuvre du Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, qui a été adopté lors de la troisième Conférence mondiale de l'ONU tenue à Sendai au Japon en mars 2015, avec un accent particulier sur l'importance de la mise en place des systèmes d'alerte précoce.



La GP2025 est une plateforme multipartite inclusive et accessible qui se tient dans un format hybride. Les journées préparatoires se déroulent les 2 et 3 juin, et offrent l’occasion pour les groupes de parties prenantes et les partenaires d’organiser des événements préparatoires et des consultations en amont du programme officiel qui se tient du 4 au 6 juin.



Le programme de la conférence comprend une série de séances et d’activités, notamment des dialogues de haut niveau, des tables rondes ministérielles, des séances thématiques, des séances plénières multipartites, des séances spéciales, des événements parallèles, la plateforme de l’innovation, l’Ignite Stage, des laboratoires d’apprentissage, des événements parallèles et des visites de terrain.



Le Maroc est représenté à cet événement par une délégation multi-acteurs, conduite par le gouverneur, directeur de la gestion des risques naturels au ministère de l'Intérieur, Abdallah Nassif, et représentant plusieurs départements et institutions concernés par la thématique.



La participation marocaine à cette plateforme traduit le grand intérêt accordé par le Royaume, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux efforts de résilience et de gestion des risques de catastrophes, en témoignant un engagement continu du Royaume dans la coopération internationale, l'échange et le partage des expériences dans le domaine.