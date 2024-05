Participation du Maroc à la 77ème Assemblée mondiale de la santé

27/05/2024

Les travaux de la 77ème Assemblée mondiale de la santé ont débuté, lundi à Genève, sous le thème "Un monde mobilisé pour la santé, la santé pour tout le monde", avec la participation du Maroc.

La délégation marocaine à cette assemblée, qui se poursuit jusqu'au 1er juin, est conduite par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb.



L’Assemblée mondiale de la santé, qui est l’organe décisionnel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), offre une tribune importante pour combattre les maladies comme le VIH, la rougeole et la poliomyélite, dans le contexte des urgences climatiques et de l'augmentation des cas de maladies telles que l'hypertension et l'obésité.



L'un des moments forts de ce sommet sera la discussion portant sur l'Accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies. En amont de l'Assemblée, le coup d’envoi du cycle d’investissement de l’OMS s'est tenu dimanche, dans le but d'assurer l'engagement des donateurs actuels et potentiels, en vue d'assurer un financement durable de l’OMS.



Le directeur général de l’Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ainsi relevé que les effets cumulés du changement climatique, des flambées épidémiques et des conflits exercent une pression toujours plus forte sur l’OMS pour qu’elle réponde aux besoins sanitaires mondiaux.



Cette Assemblée de la santé offre aux Etats membres des occasions majeures de promouvoir, d’assurer et de protéger la santé et le bien-être de tous, en adoptant le quatorzième programme général de travail et la stratégie mondiale pour la santé couvrant les quatre prochaines années, a-t-il souligné.



Cela soutiendra la transformation continue de l’Organisation dans le cadre du cycle d’investissement de l’OMS et rendra le monde plus sûr, grâce à l’Accord sur les pandémies et aux amendements au règlement sanitaire international, a-t-il estimé.



Parmi les étapes clés et les principaux résultats attendus lors de l’Assemblée de la santé figure l’approbation, le 28 mai, de la stratégie 2025-2028 de l’OMS, pour faire face aux conséquences sanitaires de phénomènes majeurs, tels que le changement climatique, le vieillissement des populations, les migrations et les progrès de la science et de la technologie.



Des décisions cruciales sont attendues sur une série de priorités sanitaires telles que le climat et la santé, l’action de l’OMS dans les situations d’urgence sanitaire, l’accès aux outils de transformation, les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, la santé mentale et la santé des femmes. L’Assemblée de la santé prévoit la participation de haut niveau de dirigeants politiques et d’ambassadeurs, ainsi que de représentants de la société civile et d’acteurs non étatiques, soulignant l’engagement mondial à faire progresser le programme de santé publique.



Des tables rondes stratégiques auront lieu tout au long de l’Assemblée de la santé, avec des débats entre les délégués à l’Assemblée de la santé, les organismes partenaires, les représentants de la société civile et les experts de l’OMS sur les priorités de santé publique. En tant qu’organe décisionnel suprême de l’OMS, l’Assemblée de la santé définit la politique de l’Organisation et approuve son budget.